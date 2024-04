© Foto: picture alliance / PantherMedia | -



Die Aktien von Arizona Metals könnten sich in der Spitze verfünffachen, sagen Analysten. Selbst die konservativste Einschätzung sieht eine Verdopplung des Kurses vor.Die Aktien von Arizona Metals, einem kanadischen Goldexplorationsunternehmen, könnten sich laut Analysten der Scotiabank mehr als verdoppeln, obwohl ihr Kursziel im Vergleich zu anderen noch konservativ ist. Nach Bekanntgabe neuer Bohrergebnisse aus ihrem Kay-Mine-Projekt in Arizona, das 72 Kilometer nördlich von Phoenix liegt, bekräftigte die Investmentbank ihre optimistische Einschätzung. Die Ergebnisse deuten auf hochgradige Kupfer- und Goldmineralisierungen in den gebohrten Bereichen hin, was potenziell zur Entdeckung …