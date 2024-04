HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach der Ankündigung eines Zukaufs von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Übernahme des konventionellen Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika untermauere die Ambitionen des Bremsenherstellers, von einem Systemzulieferer für Schienenfahrzeuge zu einem Anbieter kompletter Systeme zu werden, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie begrüße zudem, dass die Profitabilität dieses Geschäfts etwas höher sei als die bisherigen Aktivitäten von Knorr in diesem Bereich./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 09:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

