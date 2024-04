Knorr-Bremse übernimmt das Bahnsignaltechnikgeschäft von Alstom in Nordamerika. Das wird am späten Freitag bekannt. Die sechs größten Gütertransporteisenbahnen in Nordamerika gehören zu den Kunden dieses Bereichs. Zu den Mitbewerbern zählen Siemens und Hitachi. Der Bereich Alstom Signaling machte zuletzt einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...