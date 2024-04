Nachdem CVC Capital Partners kürzlich die Parfümeriekette Douglas zurück an die Börse in Frankfurt gebracht hat, könnte der Finanzinvestor nun zeitnah selbst an die Börse gehen. Wie der Konzern am Montag mitteilte, wird dabei ein erlös von knapp zwei Milliarden Euro angestrebt. Finanztreff.de wirft einen Blick auf die bereits bekannten Eckpunkte zum geplanten IPO.Insgesamt könnten im Rahmen des Börsengangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...