Nach BONK und Dogwifhat: Darum könnte Slothana nächste Woche explodieren

Der Kryptomarkt erholt sich wieder und während sich der Bitcoin-Kurs um die 66.000 Dollar Marke bewegt, zeigen sich auch Meme Coins wieder von ihrer bullishen Seite. Coins wie Dogwifhat, PEPE, BONK und FLOKI haben heuer bereits zu den gewinnbringendsten unter den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört und inzwischen sieht es wieder danach aus, als würde sich das nicht so schnell ändern. Allein gestern ist der BONK-Kurs beispielsweise um mehr als 40 % gestiegen. Nun deutet alles darauf hin, als würde auch bei Slothana ($SLOTH) nächste Woche eine Kursexplosion bevorstehen.

Meme Coin Season

Während Meme Coins in bisherigen Bullruns eher erst am Ende zu den großen Gewinnern gehört haben, scheint diesmal alles anders zu sein. Der Bitcoin-Kurs hat diesmal schon vor dem Halving ein neues Allzeithoch erreicht und die Meme Coin Season hat auch schon früher begonnen. Wer heuer auf BONK, FLOKI, WIF oder andere große Meme Coins gesetzt hat, konnte sein Kapital schnell vervielfachen. Auch in dieser Woche gehört BONK zu den Top Gainern mit einem Plus von 25 %.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Vom Allzeithoch sind inzwischen aber alle großen Meme Coins wieder weit entfernt, da auch der Bitcoin-Kurs deutlich nachgegeben hat. Im Laufe des Jahres könnte sich das aber ändern, sodass auch neue Höchststände erreicht werden könnten. x100 Gewinne oder mehr sollten Anleger hier aber nicht mehr erwarten, da die Marktkapitalisierung im Milliarden Dollar Bereich dafür schon zu hoch ist. Bei Slothana haben Anleger dagegen noch die Chance, von Anfang an dabei zu sein, sodass hier noch deutlich höhere Gewinne erzielt werden könnten.

Jetzt Slothana Website besuchen.

Slothana launcht in einer Woche

Slothana ($SLOTH) ist ein neuer Meme Coin, der auf der Solana Blockchain basiert und bei dem derzeit alles darauf hindeutet, dass es beim Listing an den Kryptobörsen in der nächsten Woche zu einer Kursexplosion kommen könnte. Wer erfolgreiche Coins wie Book of Meme (BOME) oder SLERF auf Solana verfolgt hat weiß, dass hier nach einem kurzen Vorverkauf Renditen von tausenden Prozent erzielt werden konnten und auch Slothana ($SLOTH) ist derzeit im Vorverkauf erhältlich, wobei die Zahlen darauf hindeuten, dass es sich hier um das nächste große Ding handeln könnte. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger $SLOTH im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar gekauft.

(Slothana Token-Vorverkauf - Quelle: Slothana Website)

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden oder das Widget nutzen, das auf der Seite eingebunden ist. Wichtig ist, dass dabei eine selbstverwaltete Wallet wie Phantom genutzt wird und man die SOL nicht direkt von einer Kryptobörse sendet, da man den die SLOTH-Token sonst nicht empfangen kann. Pro SOL erhält man 10.000 $SLOTH beim Launch per Airdrop noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet werden.

Hier geht's zur Slothana Website.

SMOG Entwickler involviert?

Slothana hat sich inzwischen eine enorme Reichweite in den sozialen Netzwerken aufgebaut. Innerhalb kürzester Zeit hat der X-Account von Slothana über 22.000 Follower aufgebaut und da schon unter dem ersten Tweet der offizielle X-Account von SMOG kommentiert hat, wird bereits darüber spekuliert, ob die Entwickler von SMOG auch bei Slothana die Finger im Spiel haben. $SMOG ist einer der erfolgreichsten Meme Coins im Solana-Ökosystem, der eine Marktkapitalisierung von über 300 Millionen Dollar erreicht hat, sodass es wohl äußerst bullish wäre, wenn sich der Verdacht bestätigen sollte.

To the moon - SMOG (@SMOGToken) March 26, 2024

Auch wenn nicht das gleiche Team hinter Slothana stecken sollte, zeigt der Tweet, dass die Entwickler zumindest bestens vernetzt sind im Kryptomarkt, was sich gerade bei Meme Coins als äußerst nützlich erweisen kann, um die Reichweite zu pushen und damit auch den Kurs in die Höhe zu treiben. Auch wenn Meme Coins natürlich weiterhin riskant und unberechenbar sind, sieht es danach aus, als könnte $SLOTH der nächste x50 Coin im Solana-Ökosystem werden, wovon vor allem frühe Käufer profitieren würden.

Jetzt $SLOTH noch für kurze Zeit im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.