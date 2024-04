Zuletzt gab es gute News für die chinesischen Elektroauto-Hersteller. Die Auslieferungen seien im Jahresvergleich um sechs Prozent auf knapp 1,7 Millionen Fahrzeuge gestiegen, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) mitteilte. New Energy Vehicles legten dabei um 30 Prozent zu. Positiv für BYD & Co: Die chinesischen Behörden wollen die Autoverkäufe weiter ankurbeln. So sollen die chinesischen Autokäufer durch laxere Vorschriften bei der Kreditaufnahme bei Laune gehalten ...

