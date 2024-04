Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. April 2024 / IRW-Press / - HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN | FWB: 85W0), "HYTN" oder "das Unternehmen", ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Formulierung und Herstellung von Produkten, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe - einschließlich Cannabis - enthalten, berichtet über bedeutende Fortschritte bei seinen Stabilitätsprogrammen im Rahmen der Guten Herstellungspraxis (GMP).

Stabilitätsprogramme stellen einen Eckpfeiler aller GMP-Richtlinien dar und sind entscheidend für den Erhalt der GMP-Zertifizierung. Seit dem Erhalt der GMP-Zertifizierung gemäß dem internationalen Pharmaceutical Cooperation Scheme (PIC/S) und der Begrüßung von Health Canada für ein GMP-Audit seiner Anlage Kelowna hat HYTN sein Stabilitätsprogramm ausgeweitet. Diese Ausweitung umfasst sowohl 10-Gramm-Gläser und -Beutel für Cannabisprodukte als auch 1-Gramm-Päckchen mit psilocybinhaltigen Pilzen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der HYTNs umfassendes Engagement bei höchster Produktqualität, Sicherheit für die Konsumenten und Innovation widerspiegelt, während gleichzeitig auf die Einhaltung eines strengen Qualitätssicherungssystems geachtet wird.

HYTN betont, dass es für seine GMP-Cannabisprodukte zurzeit über Daten verfügt, die eine Haltbarkeit von sechs Monaten für Produkte in Tüten und einem Jahr für Produkte in Gläsern unterstützen. Diese schnellen Ergebnisse sind teilweise Stabilitätsdaten von HYTNs australischem Partner Promethean Biopharma zu verdanken. HYTN geht davon aus, dass die Stabilitätsdaten für abgepackte Produkte eine Haltbarkeitsdauer von 12 Monaten belegen werden, ehe die ersten Fertigprodukte für den internationalen Export freigegeben werden.

Außerdem ist HYTN davon überzeugt, dass sein vertikal integriertes Programm für Anbau, Ernte, Herstellung, Verpackung, Etikettierung und Stabilität der psilocybinhaltigen Pilzprodukte ein Novum in der kanadischen Herstellungslandschaft nach GMP-Standard sein wird. Dieses Programm unterstreicht HYTNs Engagement für Innovation und zeigt die Stabilität und den Wert des Qualitätsmanagementsystems des Unternehmens. Die Datensammlung geht zwar noch weiter, aber HYTN möchte bereits entscheidende Stabilitätsdaten für die Einführung seiner Produkte in verschiedenen klinischen Bereichen liefern und Branchenmaßstäbe bei der GMP-Verarbeitung von Psilocybin und anderen Tryptaminderivaten aus Pilzen setzen.

Jason Broome, HYTNs Chief Operations Officer, äußerte seine Begeisterung für die Fortschritte: "Die Erfolge, die wir bei unseren GMP-Stabilitätsprogrammen gemacht haben, sind nicht nur technische Errungenschaften; sie demonstrieren unser ständiges Engagement für Innovation und Qualität bei jedem Produkt, das wir auf den Markt bringen. Als ein Pionier bei der Herstellung psychoaktiver Substanzen legen wir unseren Fokus weiterhin darauf, den Goldstandard für die Branche zu setzen. Wir freuen uns, uns in unseren anstehenden Managementgesprächen eingehender mit den Auswirkungen unseres Verfahrens zu beschäftigen. Im Rahmen dessen werden wir auch die nächsten Phasen unserer Reise planen und unsere Führungsposition weiter stärken."

Über HYTN Innovations Inc.

HYTN ist auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von hochwertigen Produkten spezialisiert, die psychoaktive und psychotrope Wirkstoffe, einschließlich aus Cannabis gewonnene Cannabinoide, enthalten. HYTN sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter dieser Produkte in allen Märkten zu werden, in denen diese Produkte staatlich reguliert sind. Um dies zu erreichen, konzentriert sich HYTN auf die Sondierung von Marktchancen und die rasche Markteinführung seiner innovativen Produkte über seine hochwertige Entwicklungsplattform.

Über die Gute Herstellungspraxis (GMP)

Die Richtlinien der GMP sind von zentraler Bedeutung für die Verbesserung der Produktqualität, da sie strenge Standards für die Herstellung, Prüfung und Qualitätssicherung festlegen. Diese Richtlinien sind für ein entsprechendes Risikomanagement bzw. eine Risikominderung wesentlich und gewährleisten die konsistente und kontrollierte Herstellung von Produkten nach den besten Qualitätsstandards. Durch die Priorisierung der Sicherheit hilft die GMP sicherzustellen, dass Produkte keine unannehmbaren Risiken für die Verbraucher darstellen. Die Einhaltung der GMP ist in vielen Ländern vorgeschrieben und steht im Einklang mit den nationalen Vorschriften zur Aufrechterhaltung globaler Qualitätsstandards, wodurch der internationale Handel mit regulierten Produkten erleichtert wird.

Über das Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)

Das PIC/S ist eine globale Initiative, mit der die GMP in den mehr als 50 Mitgliedstaaten vereinheitlich werden soll, um dadurch den internationalen Handel mit pharmazeutischen Produkten zu vereinfachen. Das PIC/S wurde gegründet, um die Qualität und Sicherheit von Human- und Tierarzneimitteln zu gewährleisten. Es fördert harmonisierte GMP-Standards sowie die gegenseitige Anerkennung von Inspektionsergebnissen durch die Zulassungsbehörden, um das Zulassungsverfahren für Arzneimittelhersteller zu vereinfachen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Elliot McKerr

Chief Executive Officer

1.866.590.9289

HYTN Investor Relations

1.866.590.9289

mailto:investments@hytn.life

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: (i) das Unternehmen, das GMP-Waren herstellt; (ii) den Export von medizinischen Cannabisfertigprodukten in internationale Märkte; (iii) Stabilitätsdaten, die eine Haltbarkeit von 12 Monaten unterstützen; (iv) das Stabilitätsprogramm für psilocybinhaltige Pilze, das das erste seiner Art ist; (v) den Verkauf von psilocybinhaltiger Biomasse innerhalb Kanadas oder auf internationalen Märkten; und (vi) HYTN liefert wichtige Stabilitätsdaten für die Aufnahme des Produkts in verschiedene klinische Anwendungen und setzt Maßstäbe für die Industrie. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, gehören u.a.: die Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; und die Auswirkungen und Folgen der COVID-19-Pandemie, deren Ausmaß und Dauer auf das Geschäft des Unternehmens und die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen und Märkte zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung getätigt, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Vorsichtshinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74311Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74311&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA40443L1040Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18005631-hytn-erneuert-gmp-stabilitaetsprogramme-branchenmassstab