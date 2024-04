Neuss (www.anleihencheck.de) - In einer aktuellen Mitteilung bestätigte Creditreform Rating Frankreichs "AA", so die Creditreform Rating.Gleichzeitig signalisiere der negative Ausblick insbesondere anhaltende Risiken hinsichtlich der fiskalischen Entwicklung, wie die Ratingagentur in ihrem jüngsten Bericht ausführe. ...

