Wien (www.fondscheck.de) - Dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz soll ein neues Portfolio von Pictet AM deutliche Outperformance gegenüber dem weltweiten Aktienmarkt erzielen - bei geringeren Gebühren als bei herkömmlichen Aktienstrategien, so die Experten von "FONDS professionell".Pictet Asset Management habe mit dem Pictet Quest AI Driven Global Equities (ISIN LU2749782103/ WKN A407RY) eine neue Indexstrategie an den Start gebracht, die künstliche Intelligenz (KI) bei der Aktienauswahl nutze. Dank KI solle der Fondsneuling eine jährliche Rendite von 1,5 Prozentpunkten über dem MSCI World erwirtschaften, bei einem geringen Tracking Error und niedrigeren Gebühren als bei traditionellen aktiven Ansätzen. ...

