Die Aktie von RWE (WKN: 703712) ist am Montag erneut unter Druck geraten und unter die 32 € gerutscht. Doch warum steht das Papier jetzt am DAX-Ende? Und wie geht es jetzt weiter? RWE vorgestellt RWE ist einer der führenden internationalen Energieproduzenten in Europa. Das Kerngeschäft ist die Stromerzeugung, wobei der Wandel hin zu erneuerbarer Stromerzeugung massiv vorangetrieben wird. Neben dem Hauptsitz in Essen unterhält der Konzern Niederlassungen ...

