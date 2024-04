© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov



Procter & Gamble hat jüngst seine Quartalszahlen vorgelegt. Nun flattern nach und nach neue Analystenschätzungen ein.Das organische Umsatzwachstum von Procter & Gamble (P&G) lag mit 3 Prozent hinter den Analystenerwartungen von 3,7 Prozent. Die Sparten Beauty & Grooming übertrafen die Erwartungen, während Baby, Feminine & Family Care sowie Fabric & Home Care und Health Care enttäuschten, was sich auch im Nettoergebnis abbildet. Die Kernbruttomarge des Konzerns verbesserte sich beachtlich um 310 Basispunkte auf 51,3 Prozent, was deutlich über dem Marktkonsens von 49,9 Prozent liegt. Die operative Marge stieg um 90 Basispunkte auf 22,1 Prozent, was allerdings eine Verlangsamung im Vergleich …