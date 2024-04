Ein Ende der Krise in der deutschen Baubranche scheint noch nicht in Sicht. So geht der Kreditversicherer Atradius für 2024 von einer Zunahme der Insolvenzen um bis zu 15% im Vergleich zum Vorjahr aus. Dazu trägt insbesondere die aktuelle Lage im Wohnungsbau bei. Die Baubranche befindet sich in einer tiefgreifenden Krise. Der deutliche Rückgang der Bauaktivitäten, steigende Materialkosten, Lieferengpässe, Fachkräftemangel und bürokratische Hürden setzen etlichen Unternehmen zu. Entsprechend erwartet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...