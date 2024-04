Bitcoin Transaktionsgebühren steigen seit dem Halving - Was jetzt?

Das Bitcoin Halving gilt als das wichtigste Ereignis im Krypto-Universum. Alle vier Jahre werden die Blockbelohnungen für Miner halbiert, sodass auch weniger neue Bitcoin in Umlauf kommen. Bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage führt das früher oder später zu massiven Kurssteigerungen, wie es in der Vergangenheit auch immer zu beobachten war. Letzte Woche hat das Halving wieder stattgefunden. Bis die Kurssteigerung die Halbierung der Belohnung für Miner kompensiert, sorgen nun offenbar die hohen Gebühren für Profit. Das erfreut zwar die Miner, Nutzer sind aber verärgert.

Gebühren zu hoch?

Auch wenn die Bitcoin Halvings bisher als die bullishsten Ereignisse am Kryptomarkt angesehen werden, haben sie natürlich auch Schattenseiten. Bisher hat es immer ein paar Monate gedauert, bis sich der Kurs nach dem Halving verdoppelt hat. Diese Zeit müsen Miner überbrücken und darauf achten, dass sie inzwischen profitabel bleiben, um nicht in Schieflage zu geraten. Nicht jedem gelingt das, weshalb jedes Halving auch das Risiko mit sich bringt, dass die Hashrate im Bitcoin Netzwerk und damit auch die Sicherheit sinkt, wenn ein paar Miner ihre Geräte vom Netz nehmen, bis der Kurs wieder steigt.

(Bitcoin Hashrate und Kurs - Quelle: Blockchain.com)

Grundsätzlich bringt das Halving, welches alle vier Jahre stattfindet, natürlich das Problem mit, dass der Bitcoin-Kurs immer weiter steigen müsste, um das Mining profitabel zu halten. Das war zu Beginn natürlich noch einfacher, ab einer gewissen Marktkapitalisierung wird es aber schon schwieriger. Eine Lösung sehen viele in der Erhöhung der Transaktionsgebühren. Schon mit den Ordinals sind die Transaktionsgebühren deutlich gestiegen, da sich die Aktivität auf der Blockchain erhöht hat und nun mit der Einführung von Runes steigen die Gebühren erneut. Während sich Miner freuen, sind User verärgert.

BTC is NOT the future of finances.



$89.44 in fees to send just $8.59. pic.twitter.com/HSFT3MYg8r - EDO FARINA ?? XRP (@edward_farina) April 21, 2024

Ein Nutzer zeigt auf X, dass er für das Versenden von 8,59 Dollar in Bitcoin mehr als das 10-fache an Gebühren zahlen würde, was natürlich nicht tragbar ist. Damit stirbt auch die Idee der "Währung für alle" immer mehr. Gerade in Ländern, in denen nicht jeder ein eigenes Bankkonto hat, hätte Bitcoin eine Lösung sein sollen. Allerdings handelt es sich dabei in der Regel auch um ärmere Länder und da sind Gebühren von mehr als 80 Dollar natürlich noch utopischer als hierzulande.

So wird sich die Entwicklung, dass Bitcoin als Wertspeicher dient, wohl eher fortsetzen als eine Massenadaption als Währung. Allerdings gibt es inzwischen natürlich auch zahlreiche Alternativen am digitalen Währungsmarkt. Während die einen den Fokus auf Alltagstauglichkeit legen und mit niedrigen Gebühren im Cent-Bereich überzeugen, hofft man bei anderen auf massive Wertsteigerungen, wie zum Beispiel beim neuen Token von 99Bitcoins ($99BTC).

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.