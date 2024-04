Ethereum News: Diese zwei wichtigen Faktoren könnten den ETH-Preis im Q2 2024 bestimmen

Obwohl Bitcoin (BTC) bereits am Wochenende erfolgreich das Halving durchlaufen konnte, reagierte der Markt bisher eher verhalten. Vor allem Ethereum (ETH) zeigte sich in der vergangene Woche recht volatil und ist trotz einer Preissteigerung in den vergangenen Morgenstunden weiterhin mit 1,75 % im Minus. Allerdings gibt es zwei wichtige Faktoren, die in den kommenden Wochen und Monaten den Ethereum Preis merklich bestimmen könnten. Abhängig davon, wie sich diese beiden Indikatoren entwickeln, könnte der ETH-Token ordentlich an Wert zulegen und seinen Vorsprung als zweitgrößte Kryptowährung der Welt weiter ausbauen.

Viele Ethereum-Whale befinden sich im roten Bereich

Einer dieser wichtigen Punkte sind die Großinvestoren, die derzeit einen großen Anteil an ETH-Token besitzen. So könnte ein weiterhin anhaltendes Vertrauen der sogenannten Ethereum-Whales dazu führen, dass die Kryptowährung langfristig Zuflüsse erhält und auch für immer mehr Kleinanleger interessant wird.

Dass das Interesse derzeit auch weiterhin groß ist, zeigt unter anderem die Krypto-Analyse-Plattform Lookonchain. So erklärte das Unternehmen über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass erst kürzlich einer der Krypto-Whales erneut in Ethereum investierte, obwohl er bereits mit 4,5 Millionen US-Dollar im Rückstand ist, nachdem er bereits zwei ähnliche Investitionen in den ETH-Token getätigt hatte.

This whale went long $ETH again.



He lost 2 times while long $ETH, for a total loss of $4.5M!



In the past 1 hour, he withdrew 8,249 $ETH($26.18M) from Binance and deposited it into Compound, then borrowed 17.3M $USDT from Compound.https://t.co/fdHFQdxHdJ pic.twitter.com/T2VMJtwAhE - Lookonchain (@lookonchain) April 21, 2024

So zog der Krypto-Anleger satte 8.249 ETH-Token mit einem Gesamtwert von 26,18 Millionen US-Dollar von der Kryptobörse Binance ab und verschob diese zum Vermögensverwalter Compound, bevor er sich dort 17,3 Millionen US-Dollar in USDT borgte. Wahrscheinlich, um weitere Investitionen in Ethereum zu tätigen. Dies alleine zeigt, dass der Großinvestor ein starkes Vertrauen in Ethereum besitzt.

Gleichzeitig erklärte Lookonchain in einem weiteren Tweet, dass allem Anschein nach Justin Sun - bekannt als Gründer der TRON Foundation - satte 127.388 ETH-Token mit einem Gesamtwert von über 405 Millionen US-Dollar seit dem 08. April 2024 erworben hat. Auch dies könnte ein Indikator dafür sein, dass vermehrt Insider der Krypto-Welt auf Ethereum setzen und davon ausgehen, dass die zweitgrößte Kryptowährung in den kommenden Monaten stark an Wert gewinnen wird. So könnten die Krypto-Whales ein treibender Faktor werden, der langfristig Ethereum beeinflusst.

Ethereum-Spot-ETFs: Milliarden an Zuflüsse in der nahen Zukunft?

Die Spekulationen rund um die Einführung von Ethereum-Spot-ETFs für den US-amerikanischen Börsenmarkt sind weiterhin auf einem Höchststand. In der Vergangenheit haben sich viele Finanz- und Krypto-Experten zu den Anträgen geäußert, die der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) bereits seit letztem Jahr vorliegen. Nachdem die SEC bereits am 10. Januar dieses Jahres die Bitcoin-Spot-ETFs für den Börsenmarkt der USA zugelassen hatte, warten nun viele Finanzgiganten - unter anderem BlackRock und Fidelity - auf Zulassungen für Ethereum ETFs.

Allerdings ist sich die Finanzwelt uneinig darüber, ob die SEC überhaupt Ethereum-Spot-ETFs genehmigen wird. So sprechen viele Dinge dafür - die Einführung der Bitcoin ETFs sowie die Tatsache, dass die SEC Ethereum nicht als Wertpapier betrachtet -, doch gehen viele Experten auch von einer Ablehnung aus.

Eerily quiet on spot eth ETFs…



Consensus is SEC will disapprove in May. Reason = lack of engagement w/ issuers.



Logic says that's correct, but also wonder if SEC learned lesson from clown show w/ spot btc ETFs.



Either way, options are either A) approve or B) face lawsuit IMO. - Nate Geraci (@NateGeraci) April 21, 2024

So meldete sich zuletzt Nate Geraci - Präsident des ETF Stores - über X zu Wort und erklärte dort, dass er eine baldige Genehmigung der Spot-ETF-Anträge für Ethereum für äußerst unwahrscheinlich hält. Seine Meinung stützt er hauptsächlich darauf, dass die SEC derzeit recht wenig mit den verschiedenen Antragstellern kommuniziert hätte. Dies sei vor der Einführung der Bitcoin ETFs anders gewesen.

Allerdings ist er auch davon überzeugt, dass es nur zwei Möglichkeiten für die Zukunft gibt: Entweder die SEC genehmigt die entsprechenden Anträge für die ETH ETFs oder es wird eine Reihe an Klagen durch die Antragsteller geben. Aktuell ist bereits im kommenden Mai der nächste Termin für die Genehmigungen angesetzt. Dabei ist davon auszugehen, dass die SEC entweder alle Anträge genehmigen oder alle Anträge ablehnen wird.

Grüne ETH-Token für nachhaltige Krypto-Projekte

Ein weiterer Faktor für die stärkere Nutzung von Ethereum im zweiten Quartal 2024 könnte auch darauf begründet sein, dass immer mehr Projekte auf die energieeffiziente Ethereum-Blockchain setzen. So nutzt zum Beispiel eTukTuk ($TUK) sowohl das Ethereum-Netzwerk auf Grund der geringen Energiekosten, aber auch die BNB-Chain, die sogar über eine Ethereum Virtual Machine verfügt.

Bei eTukTuk handelt es sich um eine revolutionäre Idee für die Nutzung von Blockchain-Technologien in Verbindung mit der Reduzierung der Umweltbelastung durch sogenannte Tuk Tuks. Die motorbetriebenen Dreiräder sind in vielen Ländern der Welt zu finden und laut dem offiziellen Whitepaper des Projekts gibt es über 270 Millionen Fahrzeuge weltweit. Diese möchte eTukTuk durch elektrische Fahrzeuge ersetzen, was natürlich ein langfristiges und ambitioniertes Projekt darstellt.

Jetzt alles zum $TUK-Token und eTukTuk erfahren!

Außerdem setzt eTukTuk auf den nativen $TUK-Token, der das gesamte Projekt über die Grenzen einzelner Länder hinaus tragen soll. Gerade in vielen Schwellenländern ist die Landeswährung häufig hohen Schwankungen unterlegen, weshalb $TUK eine sinnvolle und stabile Alternative bieten möchte.

Aktuell befindet sich eTukTuk noch im Presale, doch das Projekt selbst ist bereits seit über fünf Jahren in Planung. So gibt es erste Kooperationen mit internationalen Regierungen und verschiedenen Unternehmen. Darüber hinaus wird der $TUK-Token derzeit noch preiswert angeboten und kann für 0,0305 US-Dollar mit USDT, BNB oder mit einer einfachen Kreditkarte erworben werden.

Investiere jetzt in den $TUK-Token und profitiere von Presale-Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.