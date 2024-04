Der Goldpreis gibt zum Beginn der neuen Handelswoche deutlich nach. 50 Dollar notiert das Edelmetall aktuell im Minus. Silber erwischt es noch deutlicher. Der Silberpreis verliert aktuell rund 4,5 Prozent. Die Bullen müssen die Marke von 28 Dollar preisgeben. Und selbst 27 Dollar sind nun nicht mehr in allzu weiter Ferne.Es ist etwas wie an einem schwülen Sommertag. Das Gewitter braut sich zusammen und wenn es sich entlädt, dann eben heftig. So auch bei den Edelmetallen. Die Warnzeichen waren da. ...

