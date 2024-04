An der Wall Street zeichnen sich zum Wochenstart steigende Kurse ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Montag 30 Minuten vor Handelsstart 0,49 Prozent höher auf 38.174 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde 0,48 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei 17.120 Zählern berechnet. An den US-Börsen nimmt in der laufenden Woche die Q1-Ergebnissaison Fahrt auf. Neben Tesla werden Meta, Microsoft und Alphabet ihre Büchner öffnen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

