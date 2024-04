An den vergangenen Handelstagen ging es mit den Kursen der Energieriesen OMV und ENI zuletzt wieder bergab. Dadurch haben sich die zuvor relativ starken Charts zumindest wieder etwas eingetrübt. Verantwortlich für die zuletzt etwas schwächere Performance sind die etwas schlechtere Stimmung an den Märkten sowie natürlich die etwas gesunkenen Ölpreise.Diese sind am Montag trotz Spannungen im Nahen Osten mit Abschlägen in die Woche gestartet. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...