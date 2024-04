Bonn (www.anleihencheck.de) - Am Dienstag werden die japanischen Einkaufsmanagerindices für den Monat April veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Während der EMI für den Dienstleistungssektor im März mit 54,1 Punkten expansiv geblieben sei, werde es interessant sein zu sehen, ob auch der Index für das Verarbeitende Gewerbe positiv ausfalle und damit den jüngsten globalen Aufschwung widerspiegele. Die VPI-Daten für Tokio würden diese Woche bekannt gegeben und dürften leicht rückläufig sein. Am Freitag werde erwartet, dass die Japanische Zentralbank (BoJ) die Zinssätze unverändert belasse, nachdem sie im vergangenen Monat eine historische Abkehr von negativen Zinssätzen vollzogen habe. Sie gehe zu einem Ansatz über, der die Zinserwartungen an Konsum- und Lohndaten und nicht nur an die Inflation kopple. Die BoJ werde auch ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für dieses Jahr bekannt geben. In China habe die PBoC heute morgen die Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite unverändert gelassen, da die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) in letzter Zeit stabil geblieben sei und der CNY unter Druck stehe. Schließlich werden wir in dieser Woche auch das Wachstum der Industriegewinne in China für März im Vergleich zum Vorjahr erfahren, so die Analysten von Postbank Research. ...

