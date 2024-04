Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Langsam ziehen Wolken über den Aktienmärkten auf, so die Analysten der DekaBank.Obwohl die Unternehmen für das abgelaufene Quartal weiterhin gute Geschäftsergebnisse berichten würden, sei dies erst einmal kein weiterer Treibstoff für die Unternehmenswerte. Ein Grund könnte sein, dass die steigenden Gewinne in den starken Kursanstiegen der ver gangenen Monate bereits vorweggenommen wurden. Dazu kämen die geopolitischen Spannungen - insbesondere im Nahostkonflikt. Der Rohölpreis habe sich in den vergangenen Wochen spürbar erhöht, teilweise als Reaktion auf die geo politischen Unsicherheiten, teilweise aber auch als Reaktion auf eine zunehmende Nachfrage durch die anziehende Weltkonjunktur. Dies werde dazu führen, dass eine weitere Beruhigung bei den Inflationsraten in den kommenden Wochen zunehmend unwahrscheinlicher werde. Auch die Preisberuhigung bei Industriegütern, die durch die vollständige Wiederherstellung der internationalen Lieferketten zustande gekommen sei, neige sich ihrem Ende. ...

