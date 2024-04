In Norwegen ist ein neues Förderprogramm für E-Nutzfahrzeuge aufgelegt worden, das monatlich Mittel vergibt. In einem ersten Schritt bezuschusst die Wirtschaftsförderagentur Enova die Beschaffung von 108 schweren Elektro-Fahrzeugen mit Batterie-elektrischem oder Brennstoffzellen-Antrieb. Zur Förderung der 108 E-Nutzfahrzeuge sieht die Enova einen Gesamtbetrag von 136,5 Millionen Norwegischen Kronen vor, was umgerechnet rund 11,6 Millionen Euro entspricht. ...

