WOLFSBURG (IT-Times) - Die deutsche Automobil-Holding Volkswagen will in China den Turnaround schaffen und sich gegen den zunehmenden lokalen Wettbewerb besser positionieren. Beobachtet man die Entwicklung des Aktienkurses der Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039), so wird deutlich, dass sich Investoren...

Den vollständigen Artikel lesen ...