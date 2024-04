Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA53681M2058 Lithium Lion Metals Inc. 22.04.2024 CA69867J1057 Lithium Lion Metals Inc. 23.04.2024 Tausch 1:1

AU0000220865 GCX Metals Ltd. 22.04.2024 AU0000329302 GCX Metals Ltd. 23.04.2024 Tausch 1:1

US7207951036 Pieris Pharmaceuticals Inc. 22.04.2024 US7207952026 Pieris Pharmaceuticals Inc. 23.04.2024 Tausch 80:1

GB00B1JQBT10 Pinewood Technologies Group PLC 22.04.2024 GB00BSB7BS06 Pinewood Technologies Group PLC 23.04.2024 Tausch 20:1

US62844N3070 My Size Inc. 22.04.2024 US62844N4060 My Size Inc. 23.04.2024 Tausch 8:1

US09076G2030 Biophytis 22.04.2024 US09076G4010 Biophytis 23.04.2024 Tausch 40:1

