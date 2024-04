Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.04.2024

Kursziel: 18,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Serviceware startet mit zweistelligem Umsatzwachstum und Rekord-Backlog ins neue Jahr



Serviceware hat jüngst Q1-Zahlen vorgelegt, die unsere Erwartungen auf Ebene der Top Line klar geschlagen haben. Auch der aktuelle Backlog befindet sich über unseren Prognosen, während das EBITDA leicht unter unseren Erwartungen lag.



[Tabelle]



Starkes Wachstum der SaaS/Service-Erlöse treiben Top Line in Q1: Serviceware hat den Konzernumsatz im ersten Quartal erneut zweistellig steigern können (+13,4% yoy auf 25,0 Mio. EUR). Angesichts des hohen und steigenden Anteils wiederkehrender Erlöse (FY23: 70,9%) nimmt SJJ damit Kurs auf die 100-Mio.-Euro-Marke. Wie üblich bildeten die SaaS/Service-Umsätze mit einem überproportionalen Wachstum (+20,7% yoy) die Basis für die gute Top Line-Entwicklung, während die Wartungserlöse im Rahmen der SaaS-Transformation erwartungsgemäß abnahmen (-7,5% yoy auf 4,0 Mio. EUR).



Auch die Vertragsverbindlichkeiten, die als Proxy für den Auftragsbestand angesehen werden können, sind in Q1 um 13,3 Mio. EUR qoq (+51,3% yoy; +22,2% qoq) auf ein Rekordhoch von 67,8 Mio. EUR geklettert. Damit konnte an die sehr gute Entwicklung des Vorjahres angeknüpft werden, in dem die Vertragsverbindlichkeiten um 71,0% von 32,4 Mio. EUR auf 55,5 Mio. EUR gesteigert wurden.



Zahlreiche Neuaufträge für Servicewares proprietäre SaaS-Lösungen: In den letzten Monaten konnte Serviceware mehrere internationale Großkunden gewinnen, die überwiegend auf das äußerst stark nachgefragte Financial-Management-Modul sowie das ergänzende BI- und Corporate Management-Modul setzen. Aufgrund der guten Dynamik und den weiteren internationalen Großkunden erwägt Serviceware aktuell den Eintritt in den US-amerikanischen Markt, der u.E. neben hohem Geschäftspotenzial auch eine willkommene Diversifizierung gegenüber den teils konjunkturell schwächelnden europäischen Staaten bieten würde.



Leicht positives EBITDA erzielt: Im Auftaktquartal erzielte SJJ ein EBITDA i.H.v. 0,6 Mio. EUR (Vj.: -1,0 Mio. EUR). Bereinigt man das EBITDA um aktivierte Eigenleistungen i.H.v. knapp 0,4 Mio. EUR, weist auch das adj. EBITDA i.H.v. 0,2 Mio. EUR noch eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr auf (-1,0 Mio. EUR). Nichtsdestotrotz hatten wir ein EBITDA von 0,9 Mio. EUR erwartet, was einer leichten Steigerung gegenüber Q4/23 (0,8 Mio. EUR) entsprochen hätte. Wir gehen davon aus, dass das anhaltend hohe Wachstum leicht höhere Anlaufkosten verursacht hat. Auf Ebene des Cashflows dürften sich positive Working Capital-Bewegungen durch die deutlich gestiegenen Anzahlungen ergeben haben, sodass sich die liquiden Mittel (inkl. Anleihen) um 3,2 Mio. EUR auf 31,5 Mio. EUR erhöht haben.

Fazit: Serviceware hat seinen Wachstumspfad in Q1 fortgesetzt und mehrere große Kunden für seine proprietären SaaS-Lösungen gewonnen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 18,00 EUR.





