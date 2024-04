Knapp die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland investiert in Kapitalanlagen, vor allem in Aktien, ETF und Immobilien. Etliche suchen aber auch in Kryptowährungen wie Bitcoin ihr Glück. Jeder achte Erwachsene in Deutschland (13 Prozent) hat bereits in Kryptowährungen investiert. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Spendid Research hervor, die am Montag in Hamburg veröffentlicht wurde. Unter den 1.147 befragten ...

