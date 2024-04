© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Shealah Craighead/White House



Während Citadel-Gründer Ken Griffin sich zu Trump Medias CEO Devon Nunes (im Bild rechts) äußert, steht Ex-Präsident Trump womöglich schon am Dienstag vor einer dicken Aktienprämie. "Devin Nunes ist der sprichwörtliche Loser, der versucht, 'ungedeckte Leerverkäufe' für seinen fallenden Aktienkursverantwortlich zu machen", sagte ein Sprecher von Citadel Securities und verwies auf den starken Rückgang der Trump-Media-Aktie seit der SPAC-Fusion am 26. März. Und weiter: "Wenn er [Nunes] für Citadel Securities arbeiten würde, würden wir ihn feuern, denn Fähigkeiten und Integrität stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt." Eine Sprecherin von Trump Media reagierte folgendermaßen: …