© Foto: DALL*E



Welche Auswirkungen hat das Bitcoin-Halving auf den Preis und die Krypto-Branche? In der Vergangenheit gab es im Anschluss an das Ereignis stets eine Rallye - kommt es wieder dazu?Das Bitcoin-Halving, das etwa alle vier Jahre stattfindet und die Belohnung für das Mining der digitalen Währung halbiert, wurde am Freitagabend erfolgreich abgeschlossen. Dieses Ereignis, das die Anzahl der pro Block ausgegebenen Bitcoins reduziert, hat diesmal keine signifikanten unmittelbaren Auswirkungen auf den Preis der Kryptowährung gezeigt, der nahezu unverändert bei etwa 64.000 US-Dollar blieb. Trotz geringer Preisbewegungen im Anschluss an die Halbierung könnten Bitcoin-Mining-Unternehmen vor …