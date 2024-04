Die Wall Street Analysten prognostizieren für DexCom im anstehenden Quartalsbericht ein Wachstum des Gewinns je Aktie auf $0,27, was einem Anstieg von 58,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Es wird erwartet, dass der Umsatz $911,2 Millionen erreichen wird, ein Plus von 22,9% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Prognosen reflektieren keine Veränderung der Konsens-Schätzungen für das Quartalsergebnis während der letzten 30 Tage, was zeigt, dass Analysten ihre Anfangsprognosen in diesem Zeitraum beibehalten haben.

Zukunftsorientierte Analyse

Empirische Studien zeigen eine starke Verbindung zwischen Trends bei Gewinnschätzungen und kurzfristigen Aktienpreisbewegungen auf. Während Investoren häufig die konsensbasierten Gewinn- und Umsatzschätzungen als Maßstab für die Bewertung der Unternehmensleistung pro Quartal verwenden, kann ein Blick auf [...]

Hier weiterlesen