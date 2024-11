News von Trading-Treff.de In dieser Apple Aktienanalyse zeigt sich das Wachstum bei allen Produkten, welche in den Quartalszahlen vorgestellt wurden. Was macht die Aktie daraus? Aktuelle Quartal stellt erneut Rekorde bei Apple auf Apple Inc. ist eine der weltweit führenden Technologieunternehmen und prägt seit Jahrzehnten die Entwicklung moderner Elektronikprodukte und Softwarelösungen. Seit der Gründung 1976 durch Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...