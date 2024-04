Deutsche sehen KI-Einfluss vor allem in Finanzwesen und ITIm Militär und bei der Justiz werden die geringsten Auswirkungen erwartet Berlin, 22. April 2024Die große Mehrheit der Deutschen erwartet, dass Künstliche Intelligenz zahlreiche Berufe in den kommenden Jahren verändern wird. So gehen 62 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...