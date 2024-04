Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat erstmals ein Rating für Tarife in der Tierhaftpflichtversicherung vorgelegt. Sowohl in der Qualität als auch im Preis gibt es große Unterschiede. Insgesamt bleibt laut den Analysten noch einiges an Luft nach oben. Das Analysehaus Franke und Bornberg hat sein Erstrating in der Tierhalterhaftpflichtversicherung (THV) veröffentlicht. Hintergrund ist die zunehmende Bedeutung von Haustieren für viele Familien - die Mehrheit der Halter sieht ihre Vierbeiner als vollwertiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...