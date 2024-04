Honeywell International Inc. dürfte laut früheren Ankündigungen bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 am 25. April vor Börseneröffnung sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Wachstum verzeichnen. Mit einem geschätzten Umsatz von 9 Milliarden Dollar würde Honeywell ein Wachstum von 1,6% gegenüber dem Vorjahresquartal verbuchen, während der Gewinn pro Aktie voraussichtlich um 5,3 % auf 2,18 Dollar steigen soll. Beflügelt wurde das Unternehmen insbesondere durch eine starke Nachfrage im kommerziellen Luftfahrt-Ersatzteilgeschäft und Verbesserungen in den Bereichen Verteidigung und Weltraum. Trotz einiger Herausforderungen in der Gasverarbeitung und bei Sicherheits- und Produktivitätslösungen, die den Erwartungen hinterherhinkten, stärkte der positive Schwung in den Segmenten Advanced Materials und Process Solutions die [...]

