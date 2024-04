Die ZOOM Aktie in der Zeit nach der Pandemie - Marktbericht & Analyse

Die Zukunft des Videokonferenzsektors

Der wahre Durchbruch auf dem Markt für Videokonferenzsoftware war die COVID-19-Pandemie. Im Jahr 2020 zwang die weltweite Abriegelung die Unternehmen dazu, Lösungen für die Fernkommunikation einzuführen. Auch die Fernarbeit/Home-Office-Arbeit florierte in dieser Zeit und wurde für viele Unternehmen in Zeiten der Pandemie zu einer Notwendigkeit. Auch wenn das makroökonomische Umfeld nun keinen äußeren Druck mehr auf die Unternehmen ausübt, das Home Office beizubehalten, scheint es, dass diese Form der Arbeit für immer auf dem Markt bleiben wird. Und selbst wenn die weltweite Pandemie jetzt im Jahr 2024 nicht mehr zur Einführung von Fernarbeitsangeboten zwingt, hat dieser Markt noch ein erhebliches Wachstumspotenzial.

Die Pandemie hat gezeigt, dass es Sektoren (z. B. IT) gibt, in denen Telearbeit ohne einen deutlichen Produktivitätsrückgang eingeführt werden kann und Büroarbeit mit Anwesenheit nicht zwingend erforderlich ist. Dies führte zu einer erheblichen Gewöhnung der Arbeitnehmer an Fernarbeitsangebote: Einem KPMG-Bericht aus dem Jahr 2023 zufolge war der wichtigste Faktor für die Entwicklung von Fernarbeitsangeboten bei den befragten Unternehmen das Interesse und die Nachfrage der Arbeitnehmer nach dieser Arbeitsform (73 - Der zweitwichtigste Faktor bei der Schaffung des Zugangs zur Telearbeit war die Möglichkeit, die Attraktivität der Unternehmensangebote zu erhöhen (53 - und neue Talente anzuziehen (38 -

Durch die Entwicklung der Fernarbeit sind die Unternehmen nicht mehr darauf beschränkt, die Dienste von Personen in Anspruch zu nehmen, die in der Stadt leben, in der das Unternehmen seinen Hauptsitz hat, sondern sie sind offen dafür, Mitarbeiter nicht nur aus dem ganzen Land, sondern aus der ganzen Welt zu rekrutieren. Die Gewohnheiten der Arbeitnehmer, die Möglichkeit einer effektiven Zusammenarbeit zwischen inländischen und internationalen Niederlassungen und die steigende Nachfrage nach neuen Talenten, die durch das Fehlen von Beschränkungen in Bezug auf den Wohnsitz verstärkt wird, sind starke Impulse für das Wachstum des gesamten Sektors. Nach Prognosen von Fortunate Business Insights könnte der weltweite Videokonferenzmarkt, der im Jahr 2023 28,61 Milliarden Dollar wert war, bis 2024 auf 33,4 Milliarden Dollar anwachsen und bis 2032 einen Wert von 60,17 Milliarden Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 - entspricht.

Zoom Video Communications in der Zeit nach der Pandemie

Zoom Video Communications war eines der Unternehmen, die während des "COVID-Booms" auf dem Markt für Remote-Arbeit am meisten profitierten. Die für die Fernkommunikation benötigte Software erwies sich als wichtiges Instrument, das von den Unternehmen während der Pandemiezeit eingesetzt wurde. So konnte das Unternehmen seine Umsätze in den Jahren 2020 und 2021 um 88,4 - und 325,8 - steigern. Die starke Dynamik des Umsatzwachstums blieb nicht ohne Auswirkungen auf den Aktienkurs, der im Oktober 2020 einen Höchststand von 589,66 - erreichte und im Jahresvergleich um mehr als 720 - anstieg. Zu diesem Zeitpunkt war die treibende Kraft hinter dem Wachstum des Unternehmens in erster Linie die Ungewissheit über die Zukunft und die Aussicht auf eine länger andauernde Sperrung. Mit dem Ende der Pandemie stabilisierte sich das Wachstumstempo der Einnahmen des Unternehmens. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 7,1 - gegenüber dem Vorjahr, und seit dem zweiten Quartal 2023 lag das durchschnittliche Quartalswachstum bei 3,27 - Seit ihren Höchstständen haben die Aktien des Unternehmens fast -90 - an Wert verloren.

Ausblick des Unternehmens auf die nächsten Quartale

Der deutliche Rückgang des Umsatzwachstums ist auf Veränderungen des Marktumfelds und den verstärkten Wettbewerb zurückzuführen. Trotz der Wachstumsaussichten für den gesamten Videokonferenzmarkt reicht es nicht aus, sich ausschließlich auf eine Kommunikationsdienstplattform zu verlassen, um mit Unternehmen wie Microsoft oder Alphabet zu konkurrieren. Diese Unternehmen bieten neben Kommunikationsanwendungen (Microsoft Teams oder Google Meets) auch umfassende Lösungen zur Unterstützung der Kundenaktivitäten an.

Auch Zoom hinkt in dieser Hinsicht nicht...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.