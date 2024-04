© Foto: imageBROKER | Christian Ohde - picture alliance



Analysten verschiedener Research-Häuser raten unmittelbar vor den Quartalszahlen zum Kauf von Tabak-Aktien. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei attraktiv.Die US-Quartalssaison läuft in dieser Woche zu ihrer Höchstform auf. Über 500 US-Unternehmen stellen in den kommenden Tagen ihre Ergebnisberichte vor, darunter auch vier der sieben Magnificent-Seven-Werte. Zu den weniger spektakulären Werten dürften die Tabak-, und Dividendenaktien Philips Morris und Altria gehören, die sich am Dienstag sowie am Donnerstag zu Wort melden werden. Unmittelbar vor Veröffentlichung der Quartalszahlen haben sich mit Goldman Sachs und Jefferies gleich zwei Research-Häuser mit der Bekräftigung ihrer Kaufempfehlungen …