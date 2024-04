The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2024



ISIN Name

AU0000220865 GCX METALS LTD.

CA53681M2058 LITHIUM LION METALS INC.

GB00B1JQBT10 PINEWOOD TECH.GR. LS-,05

US09076G2030 BIOPHYTIS ADR/100 O.N.

US14713L1026 CASA SYSTEMS INC. DL-,001

US62844N3070 MY SIZE INC DL-,001

US7207951036 PIERIS PHARMACEUT. DL-001

