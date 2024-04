Innovative Technologien sparen Wasser, Energie und Geld für Versorgungsunternehmen Tarragona und in Oklahoma ansässiges Luft- und Raumfahrtunternehmen

Das spanische Wasserversorgungsunternehmen Consorci d'Aigües de Tarragona und das in Oklahoma ansässige Unternehmen Mingo Aerospace (ein Unternehmen der Sunvair Group) wurden vom globalen Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) als führende Unternehmen im Bereich Wasserwirtschaft ausgezeichnet.

Die Sustainability Excellence Awards von Xylem zeichnen Unternehmen aus, die Technologien auf innovative Weise zur Lösung kritischer Wasserprobleme verwenden, und um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit ist Xylem bestrebt, Kunden und Kommunen dabei zu helfen, ihre Umweltziele zu erreichen.

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), der Gewinner in der Kategorie Versorgungsunternehmen, liefert in der wasserarmen spanischen Region Katalonien Wasser für 800.000 Personen und wesentliche Branchen. Nach einem schweren Pipeline-Ausfall im Jahr 2020 erstellte das Versorgungsunternehmen einen strukturellen Digital Twin, um eine Live-Überwachung seiner Infrastruktur zu ermöglichen. Die Technologie optimierte die vorbeugende Wartung von CAT und senkte seine Betriebskosten um 1 Million €. Der transformative Ansatz zur Vermögensverwaltung versetzte CAT in die Lage, Rohrbrüche und Undichtigkeiten zu minimieren, um den jährlichen Wasserverbrauch um mehr als 25.000 Kubikmeter (6,6 Millionen Gallonen) zu senken dies entspricht mehr als 10 Olympia-Schwimmbecken und um den Energieverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.

"Der digitale Twin trägt dazu bei, den Service für unsere Kunden zu verbessern und unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir haben bereits einen Rohrbruch verhindert, der zu einem 15-tägigen Ausfall für 800.000 Personen hätte führen können. Durch die Vermeidung von Lecks und größeren Ausfällen minimieren wir das Risiko von Störungen für unsere Gemeinschaft und Unternehmen, wobei wir weniger Wasser verbrauchen und die Emissionen reduzieren", so Joan Alginet, President von CAT.

Mingo Aerospace, der Gewinner in der Kategorie Industrie, führte ein geschlossenes Abwassersystem ein, um Abwasser sicher und effizient zu verwalten, das in der Flugzeugkomponentenfertigung verwendet wird. Das von dem in Oklahoma ansässigen Flugzeugreparatur- und -herstellungsunternehmen eingeführte Verfahren behandelt potenziell gefährliches Prozessabwasser zur Wiederverwendung anstatt es abzuleiten, schützt somit lokale Wasserstraßen und reduziert den Wasserverbrauch um 189 Kubikmeter (50.000 Gallonen) pro Jahr. Das digital überwachte System hat auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das Unternehmen und die Stadt in Zusammenhang mit zeit- und kostenintensiven Tests vereinfacht.

"Mithilfe des geschlossenen Abwasserrecyclingsystems konnten wir unsere Abhängigkeit von Süßwasserquellen verringern und die Notwendigkeit, Abwasser in örtliche Wasserstraßen einzuleiten, eliminieren. Darüber hinaus konnten wir unsere Abläufe vereinfachen, da die digitale Überwachung des Abwassersystems die Anforderungen für tägliche manuelle Tests reduziert", so Dale Roberts, President von Mingo Aerospace.

"Rund um den Globus verdeutlichen Wassermanager ihr Engagement, ihre Nachhaltigkeitspraktiken zu beschleunigen und die Rolle der Technologie anzuerkennen, um dies zu erreichen", so Austin Alexander, Vice President of Sustainability and Social Impact bei Xylem. "Pioniere wie CAT und Mingo Aerospace legen durch innovative Technologiestrategien, die ihre Organisationen in die Lage versetzen, Hand in Hand Geschäfts- und Nachhaltigkeitsgewinne zu erzielen, den Standard für die Wasserwirtschaft fest."

Die jährlich stattfindenden Sustainability Excellence Awards zeichnen Kunden aufgrund ihrer Exzellenz in der Wasserwirtschaft aus. Die Awards heben Kunden, die neue oder vorhandene Technologien auf innovative, nachhaltige Weise nutzen, sowie Kunden, die erhebliche Fortschritte bei der Wasser- und Energieeffizienz erzielen, besonders hervor.

