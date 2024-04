Fast 40 % Plus: PEPE und BONK gehen durch die Decke

Während der Bitcoin weiterhin eine Seitwärtsbewegung um die Marke von 66.000 Dollar zeigt und keine signifikanten Veränderungen zu verzeichnen sind, erleben einige der Altcoins eine zunehmend bullishe Phase. Dabei stechen unter den Top 100 vor allem die beiden Meme Coins PEPE und BONK heraus. PEPE verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von über 17 %, nachdem bereits am Vortag hohe Gewinne erzielt wurden. BONK kann heute zwar nicht mithalten, dafür war die gestrige Performance umso stärker.

Innerhalb einer Woche knapp 40 % Zuwachs

Meme Coins erfahren aktuel wiederl eine besonders hohe Nachfrage. Bereits zu Beginn des aktuellen Bullruns zeichnete sich ab, dass Meme Coins eine wichtige Rolle spielen würden. Im ersten Quartal wurden bei Coins wie WIF, FLOKI, PEPE oder BONK beeindruckende Gewinnsteigerungen im Bereich von mehreren hundert Prozent erzielt. Nach einer marktweiten Korrektur im April, scheint der Trend nun wieder positiv zu sein. Die kumulierten Gewinne für PEPE belaufen sich diese Woche auf über 37 %.

(PEPE Kursentwicklung in der letzten Woche - Quelle: Coinmarketcap)

PEPE ist dabei nicht der einzige Gewinner. Eine Analyse der wöchentlichen Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen zeigt, dass zwei der drei Spitzenreiter Meme Coins sind. Während PEPE um mehr als 38 % gestiegen ist, konnte BONK sogar um 39 % zulegen. Lediglich NEAR hat mit einem Anstieg von über 40 % noch höhere Gewinne verzeichnet.

(Top Gainer unter den 100 größten Kryptowährungen - Quelle: Coinmarketcap)

Die Dynamik am Meme Coin Markt überträgt sich auch auf neue Coins. Investoren, die sich frühzeitig auf Coins konzentrieren, deren Marktkapitalisierung noch unter der Milliardengrenze liegt, können potenziell extrem hohe Renditen erzielen, da die Werte dieser Coins in der Anfangsphase oft rasant ansteigen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass in den ersten Tagen nach ihrer Einführung Gewinne im Bereich von tausenden Prozenten erzielt werden. Auch bei Dogeverse erhoffen sich einige Investoren eine ähnliche Kursentwicklung.

DOGEVERSE visiert 10 Millionen Dollar Marke an

Dogeverse ist ein neuer Meme Coin, der bereits zu Beginn großes Potenzial signalisiert. Der neue Token ist auf allen wichtigen Blockchains wie Solana, Ethereum, Base, Avalanche, BSC und Polygon verfügbar und spricht dadurch eine breite Zielgruppe an. Dies könnte ihn zu einem der erfolgreichsten Meme Coins des Jahres machen. Die aktuellen Zahlen bestätigen das auch: Seit dem Start des Vorverkaufs vor Kurzem hat $DOGEVERSE fast 10 Millionen Dollar umgesetzt.

(Dogeverse Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Während des Presales steigt der Tokenpreis bereits mehrfach an, was den frühen Investoren ermöglicht, schon vor dem offiziellen Börsendebüt Buchgewinne zu realisieren. Die nächste Preiserhöhung steht unmittelbar bevor. Zudem bietet $DOGEVERSE eine Staking-Funktion, die eine dynamisch berechnete jährliche Rendite von derzeit noch 114 % bietet. Obwohl diese Rate mit der Zeit sinken wird, bleibt sie voraussichtlich auch langfristig im hohen zweistelligen Prozentbereich.

Die Mehrheit der bislang verkauften Token wurde daher bereits in den Staking Pool eingebracht. Da gestakte Token nicht sofort beim Handelsstart verkauft werden können, könnte dies einen schnellen Kursanstieg nach dem Launch fördern, da die Nachfrage derzeit extrem hoch ist, während das Angebot knapp ist. Das führt Analysten zu der Annahme, dass der $DOGEVERSE-Kurs schon bald nach dem Launch um das 20- bis 30-fache steigen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.