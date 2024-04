Altcoins 2024: SOL, STX, APT und 99BTC bieten großes Potenzial

Durch das Bitcoin-Halving wurde die historisch betrachtet profitabelste Phase des Vierjahreszyklus von Bitcoin eingeleitet. Während BTC bis Q2/Q3 2025 bis rund 150.000 USD steigen könnte, bieten die besten Altcoins 2024 ein wesentlich größeres Steigerungspotenzial. Warum sie gerade jetzt eine attraktive Wahl sind und was Sie nicht verpassen sollten, erfahren Sie nun in diesem Beitrag.

Stacks

Neben anderen Bitcoin-Layer-2s konnte Stacks in den vergangenen 2 Tagen seit dem Halving um 20 % und seit 2023 um 1.648 % zulegen. Ein Grund dafür ist der Anstieg der BTC-Transaktionsgebühren, welche seit 2011 zum ersten Mal 127,97 USD erreicht haben, was mehr als doppelt so hoch ist wie das letzte Rekordhoch von 62,78 USD. Ein Grund dafür liegt in der hohen Nachfrage nach den Bitcoin Runes.

Der Anstieg der Gebühren und die langsamen Transaktionen haben wieder die Notwendigkeit von Skalierungslösungen für das BTCFi-Ökosystem bewusst gemacht. Denn sie können die Gebühren reduzieren, die Geschwindigkeit erhöhen und die Funktionalitäten bedeutend erweitern.

Stacks hat sich in diesem Jahr bemerkenswert entwickelt und konnte innerhalb der vergangenen 12 Monate das TVL von 20,04 Mio. USD auf 162,99 Mio. USD um 713 % steigern. Allerdings macht Stacks aufgrund des Starts der Merlin Chain anstelle von rund 45 % nur noch 11 % des gesamten auf den Bitcoin-Sidechains gesperrten Wertes aus, hinter Rootstock mit 14 % und Merlin mit 66 %.

Erst am 24. März wurde das Nakamoto Upgrade von Stacks auf dem Testnetz gestartet. Auf dem Hauptnetz soll es erst Mitte bis Ende Mai eingeführt werden. Somit soll die Transaktionsgeschwindigkeit von Minuten auf Sekunden verkürzt werden. Zudem wird die Finalität zu 100 % auf Bitcoin erfolgen und der an BTC gebundene sBTC eingeführt, welcher zudem ein passives Einkommen ermöglicht.

Solana

In den Bereichen DApps, DeFi, NFTs und Memecoins hat Solana in der Vergangenheit eine zunehmende Nachfrage verzeichnet. Innerhalb der vergangenen 7 Tage hat die Chain 1,2 Mio. einzigartige NFT-Wallets verzeichnet und somit Bitcoin, Ethereum und Polygon überholt. Zudem macht Solana laut Bernstein-Analysten 43 % der Stablecoin-Transaktionen aus. Überdies hat die Chain heute wiederum Ethereum beim DEX-Handelsvolumen übertroffen.

Ebenso entwickelt sich das gesamte Ökosystem von Solana hervorragend. So wurden in diesem Jahr trotz niedriger Gebühren Rekordumsätze von bis zu 2,5 Mio. USD verzeichnet, was im Jahresvergleich einer Steigerung von 12.539 % entspricht. Ebenso nahm das TVL von 285,54 Mio. USD auf 4,01 Mrd. USD um 1.304 % zu.

Nachdem Solana aufgrund der FTX-Krise auf bis zu 8,00 USD gefallen ist, konnte der Coin wieder um bis zu 2.006 % auf 210,18 USD steigen. Zurückzuführen war dies unter anderem auf das Firedancer-Update, den positiven Kommentar von Vitalik Buterin, die aktive Entwickler-Community und die hohe Nachfrage aufgrund der Memecoins.

Bereits ohne das Firedancer-Update sollten mit Solana 65.000 TPS und mithilfe dessen sogar laut Testläufen bis zu 1,2 Mio. TPS möglich sein. Dabei soll es die Geschwindigkeit, Verlässlichkeit und Dezentralisierung verbessern. Aber auch für die letzten Transaktionsprobleme, bei denen es zu 75 % Fehltransaktionen kam, wurden bereits die ersten Lösungen im Testnetz gestartet.

Aptos

Zuletzt wurde von Aptos in Kooperation mit Microsoft, SK Telecom, Brevan Howard Digital und Boston Consulting Group die Plattform Aptos Ascend gestartet. Mit dieser sollen On-Chain-Anwendungsfälle für Finanzinstitutionen ermöglicht werden, wie die Erstellung und Verwaltung digitaler Assets, welche sich durch Sicherheit und Compliance auszeichnen.

Das Ökosystem von Aptos ist zudem kontinuierlich gewachsen. So nahm das TVL im Jahresvergleich von 36,58 Mio. USD auf 387,11 Mio. USD um 958 % zu. Ebenso legte das Handelsvolumen auf der Blockchain von 797.540 USD auf 9,57 Mio. USD um 1.100 % zu. Bemerkenswert ist auch der Anstieg der Kernentwickler von 8 auf zuletzt 66 um 725 %.

Ebenso hat sich Aptos in anderen Bereichen innerhalb der vergangenen 12 Monate positiv entwickelt. So ist die Anzahl der täglich aktiven Wallets von 13.799 auf 113.797 um 725 % gestiegen. Aufgrund der hohen Nachfrage unter Entwicklern und den über 180 eingereichten Applikationen beim Aptos RandOM Hack dürfe auch künftig für eine steigende Nutzeranzahl gesorgt werden.

Bisher kommt das Ökosystem, welches von dem Team von Diem stamm, das von Meta gegründet wurde, auf 137 auf der Website gelistete Projekte. Sie umfassen die unterschiedlichsten Bereiche wie DeFi, GameFi, NFTs, Tools, Stablecoins, Security, Marktplätze, Launchpads, Infrastruktur, Explorer, Brücken, SocialFi, Wallets, Bildung und KI.

99Bitcoins

Nachdem die innovative Web3-Bildungsplattform von 99Bitcoins im Jahr 2013 gestartet wurde, konnte sie bisher schon 709.000 YouTube-Abonnenten und über 2,84 Mio. Kursteilnehmer verzeichnen. Nun hat das gefragte Projekt den Presale für den Coin auf der Blockchain von Bitcoin begonnen und bereits mehr als 675.000 USD erzielt.

Mit 99Bitcoins sollen beim Lernen besondere Motivation, fesselnden Durchhaltewillen, personalisierte Lernumgebungen, sofortige Feedbacks und lukrative Belohnungen ermöglicht werden. Dabei wurde das Learn-to-Earn-Verfahren eingeführt, bei welchem die Teilnehmer für das Lernen Kryptowährungen vergütet bekommen.

Angesichts des zunehmenden Interesses an Kryptowährungen durch die Kursanstiege und den vielen Neulingen, welche Wissen über digitale Assets suchen, könnte 99Bitcoins aufgrund seiner Etablierung, den vielseitigen Anreizen und der Pionierstellung auf der wichtigsten Blockchain überdurchschnittlich profitieren.

Angeboten werden unterschiedlichste Lernformate wie unter anderem Kurse, Webinare, Quizze, Anleitungen, interaktive Lernumgebunden, Lerngruppen, Zertifikate, Handelssignale, Strategien und vieles mehr. Von Technologie bis Trading werden dabei die unterschiedlichsten Themenbereiche für eine umfassende Bildung abgedeckt.

