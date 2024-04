Rheinmetall: US-Hilfspaket als Booster für die Rüstungsaktie!?!

Europäer müssen nachlegen => Solide Absätzmärkte für Rheinmetall garantiert!

Rheinmetall (RHM) - ISIN DE0007030009

Rüstungshersteller Rheinmetall ist Top-Putperformer im Dax!

Rückblick

Die Rheinmetall-Aktie ist mit rund 88 Prozent im Verlauf der vergangenen sechs Monate der Top-Outperformer im Deutschen Aktienindex. Nach dem Allzeithoch vom 9. April formiert das Wertpapier den Ansatz einer Seitwärtsrange knapp unterhalb der 20-Tagelinie.

Rheinmetall-Aktie: Chart vom 22.04.2024, Kürzel: RHM, Kurs: 177.23 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre eine Stabilisierung in Höhe des aktuellen Kursniveaus. Alles oberhalb der grünen Linie wäre auf jeden Fall bullisch und könnte bald ein neues Allzeithoch in den Chart malen.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der gelben Linie müssten wir nach neuen Ansatzpunkten für ein Long Setup suchen. Die positive Einstellung zur Rheinmetall-Aktie bliebe aber erhalten.

Meinung:

Die weltweiten Rüstungsausgaben schnellen von Jahr zu Jahr von einem Rekordniveau zum nächsten. Rheinmetall könnte jetzt zusätzlich indirekt vom US-Hilfspaket für die Ukraine (61 Milliarden USD) und Israel (14 Milliarden USD) profitieren. Was genau in den aktuellen Paketen drin ist, bleibt zwar geheim, US-Firmen dürften aber die Hauptlieferanten sein. Die europäischen Regierungen müssen aber nachlegen, umso mehr, falls die Republikaner mit Donald Trump an der Spitze die US-Wahlen gewinnen sollten. Rheinmetall könnte somit über mehrere Jahre hinweg über solide Absatzmärkte verfügen können.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 77.45 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 198.64 Mio. EUR

Meine Meinung zu Rheinmetall ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/mercedes-benz-kursziel-rauf-20355531.html, https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/studie-mercedes-benz-am-profitabelsten-tesla-rutscht-ab-20355159.html

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2024

