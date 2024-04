Das Unternehmen veröffentlicht zur Einführung drei "Sector Outlook"-Berichte sowie eine Vielzahl standardisierter und proprietärer Daten und Analysen

Green Street, der führende Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien, hat erweiterte Marktdaten und Analysen veröffentlicht und die zusätzlichen Bereiche Datenzentren und Beherbergungsbetriebe abgedeckt. Zu den neuen Informationen gehören Sector Outlook-Berichte, die auf einer umfassenden Reihe von Top-Märkten tiefe Einblicke in die Nachfrage- und Angebotsdynamik, betriebliche Fundamentaldaten, Bewertungen und Renditeerwartungen ermöglichen. Die private Marktforschungs- und Datensuite von Green Street deckt mittlerweile neun Sektoren in den USA und sechs Sektoren in Europa ab.

"Rechenzentrumsimmobilien werden durch Investoren in den letzten Jahren zunehmend als unentbehrlich eingestuft. Angesichts der weitreichenden Digitalisierungstrends und der anhaltenden Nachfrageentwicklung in voller Blüte liegen noch einige optimistische Jahre vor dem Rechenzentrumssektor und in den nächsten fünf Jahren ist er wohl der am besten positionierte Immobilientyp auf der ganzen Welt", sagte David Guarino, leitender Analyst bei Green Street für den Bereich Data Center. "Wir verstärken unsere bestehende Forschung, um mehrere neue europäische und US-amerikanische Märkte einzubeziehen und unsere Kunden mit erstklassigen Daten auszustatten, da sie enorme Investitionen in diesem Bereich tätigen."

Green Street investiert weiterhin in Produktinnovationen und seine Fülle proprietärer Daten, um mehr instruktive Erkenntnisse für eine wachsende Zahl von Sektoren und Märkten zu liefern. Investoren sind jetzt besser gerüstet, um Investitionsmöglichkeiten in Rechenzentren und Unterkünfte zu bewerten und 5-Jahres-Prognosen für betriebliche Grundlagen wie effektive Mieten, Belegung, M-RevPAF/M-RevPAM-Wachstum, Angebotswachstum und mehr zu erstellen, da sie auf eine Vielzahl neuer Daten und Analysen zugreifen können, wie Markt- und Teilmarktklassen, nominale Kapitalisierungsraten, Gewerbeimmobilienpreisindizes (CPPIs), IRRs und historische Zeitreihen.

Laut den leitenden Analysten von Green Street Lodging, Chris Darling und Edoardo Gili, "hat der globale Beherbergungssektor die verheerende Pandemie inzwischen weitgehend überstanden, und die Fundamentaldaten stehen wieder auf einer stabileren Grundlage. Starke Gruppenbuchungen und zunehmender internationaler Reiseverkehr werden voraussichtlich die nächste Wachstumsphase der Nachfrage nach Übernachtungsmöglichketen in Großstädten vorantreiben, trotz eines anhaltenden Rückgangs beim geschäftlichen Durchgangsverkehr. Längerfristig gesehen sind freizeitorientierte Märkte für überbordendes Wachstum und entsprechende Renditen positioniert."

Über Green Street

Green Street ist im Sektor Gewerbeimmobilien der führende Anbieter umsetzbarer Forschungs-, Nachrichten-, Daten-, Analyse- und Beratungsdienste in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer bei der Optimierung von Investitions- und strategischen Entscheidungen. Das Unternehmen liefert über eine SaaS-Plattform exklusive Marktinformationen, schlüssige Erkenntnisse und prädiktive Analysen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.greenstreet.com.

