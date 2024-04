Er reduziert die Umweltbelastung durch weniger Kohlenstoffemissionen und geringeren Wasserverbrauch; vollständig vegane, nachhaltigere Inhaltsstoffe und Verpackungen

Unternehmen ermöglicht es Salons, nachhaltigere, vegane permanente Haarfarben anzubieten

Die Wella Company, ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen im 100-Milliarden-Dollar-Segment der Schönheitsindustrie, und ihre gleichnamige Marke Wella Professionals, die weltweite Nr. 1 unter den Salonfarbenmarkeni, haben eine überarbeitete und nachhaltigere Version ihres WELLOXON PERFECT Salonfarbenentwicklers eingeführt. Bei der Entwicklung dieser neuen Produktlinie stand Nachhaltigkeit an erster Stelle, von der Rezeptur über die Verpackungsmaterialien und den Transport bis hin zur Anwendung im Salon und das bei der erstklassigen Qualität der vorhersehbaren Farbergebnisse, die professionelle Hairstylisten von der Marke Wella erwarten.

Diese Innovation bringt die Strategie der Wella Company voran, nachhaltigere Inhaltsstoffe, Formulierungen und Verpackungen für das gesamte Portfolio des Unternehmens an professionellen und Einzelhandelsmarken für Haarfarbe und -pflege, Nägel und Beauty-Tech zu verwenden. Zu den wichtigsten Beispielen für die verbesserte Umweltverträglichkeit des WELLOXON PERFECT Salon-Farbentwicklers gehören:

Nachhaltigere Rezeptur: Die verbesserte Formel von WELLOXON PERFECT ist jetzt vegan und enthält keine von Tieren stammenden Inhaltsstoffe. Außerdem ist sie frei von Mineralöl, das aus nicht-erneuerbaren fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Darüber hinaus ist WELLOXON PERFECT das erste Produkt in der Schönheits-/Kosmetikindustrie, das kohlenstoffreduziertes Wasserstoffperoxid verwendet, das von Evonik, einem der weltweit führenden Spezialchemieunternehmen, in Zusammenarbeit mit der Wella Company entwickelt wurde. Dieser Inhaltsstoff ist zertifiziertii, um die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu dem in der vorherigen Formel verwendeten Wasserstoffperoxid zu reduzieren.

Nachhaltigere Verpackung: Das neue Flaschendesign von WELLOXON PERFECT zeichnet sich durch eine innovative, mehrschichtige Formgebungstechnologie aus, die es ermöglicht, neues Plastik durch bis zu 70 recyceltes Plastik zu ersetzen. Diese Verpackung trägt zu den Bemühungen der Wella Company um Kreislaufwirtschaft bei und kann im Vergleich zum Vorgängerprodukt etwa 90 Tonnen Kunststoff pro Jahr einsparen. Mit Blick auf das Ende des Produktlebenszyklus ist die Flasche so konzipiert, dass sie in Ländern, in denen ein Recyclingsystem eingerichtet ist, zu 100 recycelbar ist, mit Ausnahme des Sicherheitssiegels.

Nachhaltigerer Transport: Dank der neu optimierten Flaschenform passen nun mehr Flaschen auf eine Transportpalette, wodurch die Anzahl der für den Vertrieb benötigten LKWs um etwa 25 reduziert werden kann.

Nachhaltigere Verwendung im Salon: Die F&E-Stylisten und das Ausbildungsteam von Wella haben eine neue, einfache Spültechnik für professionelle Stylisten entwickelt, die nach Schätzungen des Unternehmens bei jedem Farbservice, bei dem diese Spültechnik angewandt wird, bis zu 6 Liter Wasser sparen kanniii

Salons können ihren Kunden jetzt eine vegane und nachhaltigere dauerhafte Haarfarbe anbieten, indem sie den neuen WELLOXON PERFECT Entwickler mit den veganen Farbserien Koleston Perfectiv, Illumina Color und Blondorplex von Wella Professionals kombinieren. Die ersten beiden sind eine Farbcreme, die in 100 recycelten Aluminiumtuben verpackt ist. Die Stylisten können den Service mit veganen Haarpflegeprodukten wie Wella Ultimate Repair oder Wella Elements abschließen, um das Haar zu shampoonieren, zu pflegen und zu schützen.

Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Wella Company im Darmstädter Innovationszentrum in Deutschland hat dieses Produkt und die Verpackung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt. Während des Entwicklungsprozesses beauftragte das Wella-Team externe Nachhaltigkeitsexpertenv mit der Durchführung einer multikriteriellen Bewertung des gesamten Lebenszyklus des Produkts von der Beschaffung über die Herstellung und den Vertrieb bis zur Verwendung im Salon. Diese Bewertungvi ergab, dass der neue WELLOXON PERFECT Salon-Farbentwickler bis zu 18 weniger Auswirkungen auf den Klimawandel und die Wasserknappheit hat, wenn man alle Verbesserungen kombiniert.

"Die Wella Company hat sich verpflichtet, die Nachhaltigkeit zu verbessern und einen umfassenden Ansatz zu verfolgen, der sich auf alle Aspekte unseres Produktangebots von A-Z konzentriert: Verpackung und Recycling, Herstellung und Vertrieb, die Anwendungsphase und natürlich die Inhaltsstoffe. Wir arbeiten in unserem Lieferantennetzwerk kontinuierlich an neuen Lösungen, um positive Veränderungen voranzutreiben", sagte Peter Coles, Chief Scientific Officer bei Wella Company.

Das neue WELLOXON PERFECT trägt dazu bei, die ESI-Ambitionen der Wella Company weiter voranzutreiben und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg des Unternehmens zu einem positiven Einfluss auf den Planeten und durch unsere Produkte.

WELLOXON PERFECT wird ab April 2024 weltweit auf den Märkten in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland eingeführt.

Über die Wella Company

Wir sind die Wella Company, ein innovatives, weltweit führendes Unternehmen in der Schönheitsindustrie, das seine über 140-jährige Geschichte und Branchenerfahrung mit seinem aufstrebenden Status als kategorieführendes, wachstumsstarkes Unternehmen verbindet. Seit dem Jahr 2020 hat die Wella Company die Transformation unseres Unternehmens und unserer Marken vorangetrieben, um zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Schönheitsbranche zu werden. Zu unserem Portfolio führender professioneller und Einzelhandelsmarken für Haare, Nägel und Beauty-Tech gehören Wella Professionals, O-P-I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional und Clairol. Wella Professionals ist die Nr. 1 Salonfarbenmarke der Weltvii und OPI ist die Nr. 1 der professionellen Nagelsalonmarken weltweit. Wir haben den Ehrgeiz, das beste Schönheitsunternehmen der Branche zu werden. Mit unseren Marken inspirieren wir Verbraucher und Schönheitsexperten dazu, ihr wahres Selbst zu sehen, zu fühlen und zu sein. Bei der Produktentwicklung kombinieren wir konsequent Wissenschaft, Technologie und Kunstfertigkeit, um leistungsorientierte Produkte zu entwickeln, die sich oft durch patentierte Technologien auszeichnen, die den legendären Unterschied der Wella Company kennzeichnen.

Wir lassen uns von unseren Unternehmenswerten leiten und sind bestrebt, mit unseren Produkten positive Auswirkungen auf die Menschen, unseren Planeten und die Gesellschaft zu erzielen und unseren Stakeholdern nachhaltiges Wachstum zu bieten. Wir sind stolz darauf, die Friseurbranche, die Stylisten und die Künstler, die wir in den 127 Ländern, in denen wir tätig sind, unterstützen zu können. Wir haben Einfluss auf eine vielfältige Gemeinschaft von mehr als 91 Millionen Schönheitsliebhabern und Branchenexperten, Social Influencers, Botschaftern, Followern, Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt. Das ist unsere Wella Familie. Wir setzen unsere Reise fort, um unsere Produkte nachhaltig zu verbessern, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und eine Kultur zu schaffen, in der alle Mitarbeiter als Eigentümer agieren, die in unseren gemeinsamen Erfolg investieren durch diese Bemühungen arbeiten wir daran, sicherzustellen, dass die Wella Company über Generationen hinweg floriert. Für weitere Informationen über die Wella Company besuchen Siewww.wellacompany.com und folgen uns auf LinkedIn und Instagram.

i Basierend auf den Wella Master Brand USD-Umsätzen in der von Kline veröffentlichten Salon Hair Care Studie 2022 für die Kategorie Haarfärbeprodukte.

ii Laut einer Pressemitteilung von Evonik vom 11. April 2024 wurden der Ansatz und die Berechnung von unabhängiger Seite durch den TÜV Rheinland geprüft, überwacht und zertifiziert.

iii Basierend auf einer Studie zum Wasserverbrauch der Wella Company aus dem Jahr 2022 mit 60 Modellen.

iv Ausgenommen Koleston Perfect Special Blonde.

v Nach Angaben von Quantis France und der Wella Company: "Screening Comparative Life Cycle Assessment Welloxon Perfect" Studie, 14. Juni 2023.

vi Nach Angaben von Quantis France und die Wella Company: "Screening Comparative Life Cycle Assessment Welloxon Perfect" Studie, 14. Juni 2023.

vii Basierend auf den Wella Master Brand USD-Umsätzen in der von Kline veröffentlichten Salon Hair Care Studie 2022 für die Kategorie Haarfärbeprodukte.

