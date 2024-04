FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 08:00 FIN: Finnair, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:45 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: AXA, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Randstad, Q1-Zahlen

USA: JetBlue, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 3/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 3/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Deutscher Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) + 09.10 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 09.35 Rede Bankenverbandspräsident und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing + 14.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner

+ 14.10 Rede CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

+ 14.30 Rede Bundesbankpräsident Joachim Nagel



DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen/Hannover + 10.00, VDMA-Pressegespräch zu Studie Industrial Security und Produktpiraterie 2024 + 10.30, Podiumsdiskussion mit Robert Habeck und Stephan Weil zu Erneuerbaren Energien

09:00 DEU: Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin

09:30 DEU: DAV-Wirtschaftsforum mit dem Thema «Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?», Potsdam

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Bundeswahlgesetz 2023, Karlsruhe

11:30 DEU: Fortsetzung BGH-Verhandlung darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will, Karlsruhe °





