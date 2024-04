FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 6. Mai 2024





DIENSTAG, DEN 23. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 08:00 FIN: Finnair, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:45 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: AXA, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Randstad, Q1-Zahlen

USA: JetBlue, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 3/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 3/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Deutscher Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) + 09.10 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

+ 09.35 Rede Bankenverbandspräsident und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing + 14.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner

+ 14.10 Rede CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann

+ 14.30 Rede Bundesbankpräsident Joachim Nagel



DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen/Hannover + 10.00, VDMA-Pressegespräch zu Studie Industrial Security und Produktpiraterie 2024 + 10.30, Podiumsdiskussion mit Robert Habeck und Stephan Weil zu Erneuerbaren Energien

09:00 DEU: Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin

09:30 DEU: DAV-Wirtschaftsforum mit dem Thema «Die Apothekenreform der Ampel-Koalition - Chance oder Umbruch?», Potsdam

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Bundeswahlgesetz 2023, Karlsruhe

11:30 DEU: Fortsetzung BGH-Verhandlung darüber, dass das Bundeskartellamt bei Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen will, Karlsruhe

MITTWOCH, DEN 24. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

06:45 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 15.00 h)

07:00 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q1-Umsatz

07:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Car, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

07:30 FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

07:30 NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Umsatz

09:30 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Vitesco, Hauptversammlung, Regensburg

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Hauptversammlung

10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

11:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Hauptversammlung

12:00 ESP: Endesa, Hauptversammlung

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

14:00 NLD: ASML Holding, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung, Luxemburg

16:00 USA: Bank of America, Hauptversammlung

16:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung

18:00 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

22:05 USA: Ford, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, China Capital Markets Day 2024

DEU: Intershop, Q3-Zahlen

DEU: Curevac, Q4- und Jahreszahlen (15.00 h Call)

ITA: Tod's, Q1-Umsatz

ITA: Prada, Q1-Umsatz

ITA: Generali, Hauptversammlung

LUX: Eurofins Sientific, Q1-Umsatz

NLD: Heineken, Q1-Zahlen

NOR: Nordic Semiconductor, Q1-Zahlen

USA: Align Technology, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: AT&T, Q1-Zahlen

USA: CME Group, Q1-Zahlen

USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Meta, Q1-Zahlen

USA: IBM, Q1-Zahlen

USA: Biogen, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 4/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 4/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 4/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zur Wirtschaftsentwicklung mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose

11:30 DEU: Hybrides Pressegespräch des Pharmaverbands vfa mit Frühjahrsprognose, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Handelsimmobilienkongress 2024 der Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland HDE, Berlin

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen Konferenz «Renewable Dialogue - North Sea Energy Hub» auf Hannover Messe mit Ministerpräsident Weil und Bundeswirtschaftsminister Habeck

DEU: Fintech-Festival mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

DONNERSTAG, DEN 25. APRILTERMINE UNTERNEHMEN06:30 CHE: Holcim, Q1-Umsatz06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q1-Zahlen06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen06:55 DEU: Kion, Q1-Zahlen07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen07:00 DEU: Hella, Q1-Zahlen07:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen07:00 DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen07:00 AUT: Strabag, Q1-Zahlen07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz07:00 CHE: Vontobel, Q1-Umsatz07:00 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen07:00 NLD: Adyen, Q1-Umsatz07:00 SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen07:30 AUT: Andritz, Q1-Zahlen07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen07:30 DEU: SNP Group, Q1-Zahlen07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen07:30 DEU: Symrise, Q1-Umsatz07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Takkt, Q1-Zahlen07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen07:30 DEU: LPKF, Q1-Zahlen07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz08:00 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen08:00 GBR: Relx, Q1-Umsatz08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q1-Zahlen08:00 GBR: Travis Perkins, Q1-Umsatz08:00 GBR: London Stock Exchange, Q1-Umsatz10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung, München10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung10:00 DEU: BASF, Hauptversammlung10:00 DEU: DFV, Bilanz-Pk10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung11:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung11:30 INT: LSE, Hauptversammlung12:00 GBR: BP, Hauptversammlung12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung 12:30 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen13:00 DEU: Dekra, Bilanz-Pk (online)14:00 USA: Dow, Q1-Zahlen14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung15:00 FRA: Kering, Hauptversammlung15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz17:45 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen (Call 18.30 h)17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Umsatz18:05 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz22:00 USA: Microsoft, Q3-Zahlen22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen22:05 USA: Eastman Chemical, Q1-Zahlen22:15 USA: Juniper Networks, Q1-Zahlen22:30 USA: Intel, Q1-Zahlen22:30 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: KSB, Q1-Zahlen

DEU: Cherry, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Adler Group, Geschäftsbericht

CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

FIN: Konecranes Oyj, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz

SWE: Alfa Laval, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Snap Inc., Q1-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: ResMed, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen

USA: Alphabet, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Gilead Sciences, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:00 KOR: BIP Q1/24 (1. Veröffentichung)

07:00 JPN: Frühindikatoren 2/24 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 5/24

08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2023

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 2/24 08:00 DEU: Gesundheitsausgaben, Jahr 2022

08:45 FRA: Geschäftsklima 4/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 4/24

14:30 USA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/24 (vorab)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 3/24 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 3/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor

10:00 DEU: Pressegespräch Vorstellung Marktstudie «Global Trends in Automotive & Financial Services 2024» (auch online)

10:30 DEU: Steuerforum 2024 des Zentralverbands des Deutschen Handwerks «Steuern im föderalen System»

DEU: Petersberger Klimadialog, Berlin

+ 11.00 Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze spricht zur Zukunft der Klimafinanzierung

+ 12.00 Rede und Panel Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

11:00 DEU: Fraport-Veranstaltung «Future of Cargo» mit dem hessischen Finanzminister Alexander Lorz (CDU) und Frankfurter OB Mike Josef (SPD)

13:00 DEU: Pk Rolls-Royce Power Systems AG im Anschluss an die Betriebsversammlung

CHN: Beginn der Messe «Auto China», Peking



FREITAG, DEN 26. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: SGS, Q1-Umsatz

06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Südzucker, vorläufige Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Q1-Zahlen

07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Q1-Umsatz

07:30 SWE: Saab, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q1-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Traton Q1-Zahlen

08:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Continental AG, Hauptversammlung, Hannover

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung, Darmstadt

10:00 DEU: Hella, Hauptversammlung

10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung

17:40 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Geschäftsbericht



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

NOR: Schibsted, Q1-Zahlen

SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

SWE: SKF, Q1-Zahlen

USA: AbbVie, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen

USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 4/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 4/24

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 3/24

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 3/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Messe «Invest - das Finanzevent für deine Zukunft », Stuttgart

DEU: Hannover Messe 2024 mit Partnerland Norwegen, Laatzen

09:15 DEU: «FAZ»-Kongress 2024 «Zwischen den Zeilen» zum Thema «Zukunft gestalten», Frankfurt/M.



MONTAG, DEN 29. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

09:30 SWE: Vattenall, Hauptversammlung

10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Sto, Jahreszahlen (detailliert)

22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen

NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 3/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 4/24 (vorläufig)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 4/24 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 4/24 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 4/24

11:00 EUR: Industrievertrauen 4/24

11:00 BEL: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 3/24

12:00 IRL: BIPO Q1/24

14:00 DEU: Verbraucherpreise 4/24 (vorläufig)

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/24



SONSTIGE TERMINE

13:30 DEU Bürgerdialog mit Bundesfinanzminister Lindner

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Pharma-Standorte in Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 1. Tag

HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 30. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q4-Zahlen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Clariant, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Stellantis, Absatz und Umsatz Q1

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr-Bremse Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FRA: Imerys, Q1-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen

USA: McDonald's, Q1-Zahlen

USA: PayPal, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: 3M, Q1-Zahlen

USA: American Tower, Q1-Zahlen

USA: American Express, Investor Day

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Mondelez International, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/24

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 3/24 (vorab)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/23 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 3/24

07:30 FRA: Konsumausgaben 3/24

07:30 FRA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q1/24

09:00 CHE KOF Konjunkturbarometer 4/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

14:30 USA: FHFA-Index 2/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 4/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

DEU: 6. Ostdeutscher Unternehmertag im Kongresshotel Potsdam, Potsdam

10:00 DEU: Belegschaftsversammlung aller Standorte des größten deutschen Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel; GBR rechnet mit über 10 000 Teilnehmern, Duisburg

BEL: Informelles Treffen der EU-Minister und -ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



MITTWOCH, DEN 1. MAITERMINE UNTERNEHMEN08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz08:00 GBR: Haleon, Q1-Umsatz08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Umsatz08:00 GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen14:30 USA: Coca-Cola, Hauptversammlung15:00 USA: Pepsico, Hauptversammlung15:30 USA: United Airlines, Investor Day23:00 USA: Ebay, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: Wolters Kluwer, Q1-Umsatz

USA: American International Group, Q1-Zahlen

USA: Allstate, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q1-Zahlen

USA: Mosaic, Q1-Zahlen

USA: Altice USA, Q1-Zahlen

USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

USA: Pfizer, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q1-Zahlen

USA: Kfz-Umsatz 4/24



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 3/24

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 4/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

HINWEIS

DEU / AUT / BEL / CHE / HGK / CHN / ESP / FIN / FRA / ITA / KOR / LUX / NOR / NLD / PRT / RUS / SWE / SGP: Feiertag, Börsen geschlossen



DONNERSTAG, DEN 2. MAITERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Bike24, Q1-Zahlen07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen07:30 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen08:00 DNK: Vestas, Q1-Zahlen08:00 FRA: Axa, Q1-Umsatz08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen08:00 GBR: Shell, Q2-Zahlen08:00 IRL: Kerry Group, Q1-Umsatz10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung12:00 GBR: Linde, Q1-Zahlen13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen14:00 USA: UPS, Hauptversammlung22:30 USA: Apple, Q2-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Universal Music Group, Q1-ZahlenUSA: BorgWarner, Q1-ZahlenUSA: Moody's, Q1-ZahlenUSA: Baxter International, Q1-ZahlenUSA: Conoco Phillips, Q1-ZahlenUSA: Amgen, Q1-ZahlenUSA: Intercontinental Exchange, Q1-ZahlenUSA: Stanley Black & Decker, Q1-ZahlenUSA: Cigna, Q1-ZahlenUSA: Cummins, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/2409:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Erzeugerpreise 3/2414:30 USA: Handelsbilanz 3/2414:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Auftragseingang Industrie 3/2416:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (endgültig)SONSTIGE TERMINE11:30 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten, Karlsruhe

FREITAG, DEN 3. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang März und 1. Quartal 2024 10:00 DEU: DHL Group, Hauptversammlung

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online), Wiesbaden 12:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

15:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Legrand, Q1-Zahlen

FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

USA: Hershey, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Industrieproduktion 3/24

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 3/24

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 3/24

14:30 USA: Arbeitslosenzahlen 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 4/24



HINWEIS

JPN / CHN: Feiertag, Börse geschlossen





MONTAG, DEN 6. MAI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung

10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung

11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung

12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen

14:00 USA: Moderna, Hauptversammlung

14:30 USA: Eli Lilly, Hauptversammlung

15:00 USA: American Express, Hauptversammlung

22:30 USA: Coty, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen

USA: Adtran, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 4/24

09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 4/24

09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 4/24

09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 4/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 5/24

11:00 EUR: Erzeugerpreise 3/24



SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: 2. Sustainability Forum Wasserstoff, Hamburg

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi