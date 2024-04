DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 23. April

=== 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q *** 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 US/Novartis AG, Ergebnis, 1Q 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q *** 09:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, 23. Deutscher Bankentag, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,7 zuvor: 48,3 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,8 zuvor: 46,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 47,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 42,7 zuvor: 41,9 *** 10:00 DE/Nordex SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,5 zuvor: 46,1 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,3 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April zuvor: 53,1 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April zuvor: 50,3 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Vertreter der Klimaallianz Deutschland, Treffen im Vorfeld des Petersberger Klimadialog, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico, Ergebnis, 1Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rundgang auf der Hannover-Messe, Hannover *** 12:30 US/General Motors, Ergebnis, 1Q 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftaktveranstaltung Girls Day, Berlin *** 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis, 1Q *** 14:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Deutschem Bankentag zu "Währungsunion, Kapitalmarktunion, Bankenunion - ein Dreiklang für Europas Wohlstand und Resilienz" *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 52,0 zuvor: 51,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe März PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1Q *** 22:00 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q *** 22:00 US/Tesla Inc, Ergebnis, 1Q - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Besuch der Hannover Messe, Hannover ===

