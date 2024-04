Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Zürich, 23. April 2024: Xlife Sciences AG (SIX: XLS) informiert heute über die finanziellen und operativen Ergebnisse des Jahres 2023 und gibt Einblicke in die Planungen für 2024. Trotz globaler Unsicherheiten zeigt sich das Unternehmen dank innovativer Projekte und strategischer Partnerschaften weiterhin robust und war in der Lage, die ersten cash-wirksamen Exits zu vollziehen. Operative Fortschritte 2023 Per 31. Dezember 2023 verfügte Xlife Sciences über 25 Projektgesellschaften. Diese haben im Berichtsjahr unter anderem folgende erfreuliche Fortschritte erzielt: Mit der Übernahme der Synimmune GmbH Ende Dezember 2023 durch einen Aktiendeal von insg. EUR 32 Millionen hat die VERAXA Biotech AG ihr internes Krebsportfolio aus innovativen Antikörpern und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten um ein klinisches Asset erfolgreich erweitert.



Die FUSE-AI GmbH bekam die EU MDR Klasse IIa Zulassung für den KI-Algorithmus «Prostate.Carcinoma.ai». Dieser Fortschritt eröffnet das kommerzielle Potenzial in 31 Ländern.



Erfolgreiche Exits weiterer Portfoliounternehmen: x-diagnostics GmbH, welches von der 4D Lifetec AG erworben wurde. Diese Transaktion unterstützt den 4D Lifetest in der Früherkennung von Krebs durch die KI-Lösung der x-diagnostics GmbH. Darüber hinaus wurden in Sekundärmarkt Transaktionen cash wirksame Erlöse von CHF 13,6 Mio. erzielt.



Exklusive Zusammenarbeit zwischen unserem Portfoliounternehmen x-kidney diagnostics GmbH mit Quant Biomarkers AG, welche das Asset in Form von innovativen Biomarkern vorantreiben und in ein Lizenzagreement bringen wird.



Die saniva diagnostics GmbH hat im Februar 2023 von der FDA die Zulassung für den NeuroMex erhalten, ein Screening-Gerät zur Früherkennung von Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer.



Die Festigung und der damit verbundene Ausbau der Patentfamilien der einzelnen Projektgesellschaften sind wichtige Elemente für die Wertigkeit unseres Portfolios. Die Axenoll Life Sciences AG hat exemplarisch dafür Anfang 2023 ein strategisch bedeutsames Patent des Europäischen Patentamts erlangt. Finanzielle Eckwerte 2023 Aus der Erbringung von Dienstleistungen an Projektgesellschaften erzielte Xlife Sciences 2023 einen Umsatzerlös von rund CHF 0,98 Mio. (2022: CHF 1,03 Mio.).



Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF 2,73 (Vorjahr: CHF 2,72).



Die Bilanzsumme des Unternehmens beläuft sich per 31. Dezember 2023 auf CHF 511,9 Mio. (per 31. Dezember 2022: CHF 490,2 Mio.).



Das Eigenkapital betrug CHF 365,04 Mio. (per 31. Dezember 2022: CHF 337,7 Mio.). Ausblick 2024 Der Start in 2024 ist geprägt vom Fokus auf internationale Expansion und strategische Partnerschaften. So konnte beispielsweise die FUSE-AI GmbH bereits Verträge mit wichtigen Wiederverkäufern wie T-Systems (Schweiz), Mint Medical (Deutschland) und Terarecon (USA) abschließen und damit den Weg zu zahlenden Kunden aus Kliniken und Praxen frei machen. Zusätzlich wird in der ersten Jahreshälfte die FDA-Zulassung mit der Erschliessung weiterer 13 Länder erwartet. Darüber hinaus erweitert die FUSE-AI GmbH nun ihr Portfolio um zusätzliche Indikationen. Nach dem erfolgreichen Start bei der Etablierung eines Life Sciences Hub in 2023 zusammen mit dem Department of Health Abu Dhabi, haben wir 2024 mit weiteren wichtigen Partnern (Thermo Fisher Scientific sowie Masdar City) dieses ambitionierte Projekt fortgeführt. Darüber hinaus konnte die Xlife Sciences AG ihre Präsenz in den relevanten internationalen Absatzmärkten wie Asien und USA weiter stärken und ausbauen. Zudem soll das Team mit weiteren Schlüsselpositionen in den Bereichen Business Development und Partnering ergänzt werden. Der Fokus auf cash-wirksame Exits (Verkäufe, Lizenzgeschäft und mögliche Börsengänge), welcher 2023 etabliert und erstmalig umgesetzt wurde, soll dieses Jahr noch stärker ausgebaut werden. Damit werden wichtige Werttreiber für unsere Aktionärinnen und Aktionäre erfolgreich umgesetzt und steigern die Attraktivität unseres Unternehmens massgeblich. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG betont diesen Ausblick mit den Worten: «Das Jahr 2023 war geprägt von herausfordernden globalen Bedingungen, doch dank unseres unermüdlichen Engagements für Innovation und Qualität haben wir bedeutende Fortschritte in der Entwicklung unserer Projekte gemacht. Wir haben strategische Durchbrüche erzielt und unsere Position in der Biotechnologie und Pharmaindustrie weiter gefestigt. Mit Blick auf 2024 sind wir bestens positioniert, um unsere technologischen Fortschritte zu nutzen, unsere Marktpräsenz zu erweitern und weiterhin nachhaltigen Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.» Der vollständige Geschäftsbericht 2023 inklusive konsolidierter Jahresrechnung 2023 der Xlife-Gruppe, die Jahresrechnung 2023 der Xlife Sciences AG sowie der Vergütungsbericht 2023 wurden ebenfalls am heutigen 23. April 2023 um 07:00 Uhr veröffentlicht und stehen unter https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als PDF-Dokument zum Download bereit. Finanzkalender Generalversammlung 2024 28. Juni 2024 Halbjahresbericht 2024 19. September 2024

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

