Quartalsmitteilung erstes Quartal 2024 Die Amadeus Fire Group konnte in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 den Umsatz um 3,4 Prozent steigern. Die Weiterbildungsumsätze haben sich, wie auch im Jahresverlauf 2023, weiterhin deutlich positiv entwickelt, während die Personaldienstleistungsumsätze zum Jahresstart leicht unterhalb des Vorjahres lagen. Das operative Konzern-EBITA lag nach dem ersten Quartal 24,3 Prozent unter dem sehr guten Vorjahr. Dabei wirkten folgende kalendarische Effekte ergebnismindernd. Im direkten Vergleich zum Vorjahr standen im Quartal zwei Arbeitstage weniger zur Verfügung. Ebenfalls lag die erste nationale Osterferienwoche in diesem Jahr bereits im ersten Quartal, mit traditionell deutlich geringeren geschäftlichen Aktivitäten. Ungeachtet dieser Effekte konnte das operative EBITA des Segments Weiterbildung das bereits sehr positive erste Quartal des Vorjahres klar übertreffen. Im Segment Personaldienstleistungen wurde das Vorjahresergebnis hingegen deutlich verfehlt. Das Segment Weiterbildung setzt den Erfolgskurs fort. Die Umsätze konnten im ersten Quartal um 15,6 Prozent auf 43,2 Mio. € gesteigert werden. Insbesondere beigetragen haben die geförderten Weiterbildungsdienstleistungen mit einem Umsatzwachstum von gut 20 Prozent. Die Umsätze im Privatkundenmarkt konnten im ersten Quartal 2024 leicht zulegen, während die Umsatzentwicklung mit Firmenkunden erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahresniveau lag. Das Segment Personaldienstleistungen konnte in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 nicht an das Vorjahresquartal anschließen. Ursächlich waren die spürbare wirtschaftliche Abkühlung und eine geringere Anzahl fakturierbarer Tage. Zusätzlich hatte das frühe Osterdatum negativen Einfluss auf Umsatz und Rohertrag. Mit Umsatzerlösen von 71,8 Mio. € wurde das Vorjahr um 2,8 Prozent leicht verfehlt. Grundsätzlich ist die Nachfrage nach Personaldienstleistungen, basierend auf dem spürbaren Fachkräftemangel, weiterhin hoch. Die erfassten Kundenanfragen lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Die wirtschaftliche Entwicklung führt in den Besetzungsprozessen der Dienstleistungen Zeitarbeit und Personalvermittlung jedoch zu erhöhter Unsicherheit und sinkender tatsächlicher Einstellungsbereitschaft der Kundenunternehmen sowie zu einer abnehmenden Wechselwilligkeit der Kandidaten. In der Folge ergibt sich eine niedrigere Konvertierungsrate von Anfragen in Aufträge. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2023 wurde die Organisation personell für eine weitere Wachstums- und Expansionsphase aufgestellt. Der Fokus für das Jahr 2024 liegt auf der Steigerung der Produktivität und einer damit verbundenen Verbesserung der Ergebnissituation. Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 ist von keiner generellen Trendwende in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung auszugehen. Eine leichte Erholung dürfte erst im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres eintreten. Entgegen der wirtschaftlichen Entwicklung steht nach wie vor der dominierende Fachkräftemangel. Dennoch ist die Entwicklung weiterhin von starken Unsicherheiten geprägt. Der Vorstand bestätigt seine zum Ende des Geschäftsjahres 2023 getroffene Wachstumsprognose. Die erzielten Konzernumsätze im ersten Quartal überstiegen leicht die Erwartungen. Die Ergebnisentwicklung der Amadeus Fire Group in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verlief insgesamt leicht unterhalb der eigenen Prognose. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand somit, für die Amadeus Fire Group einen Umsatz von 470 bis 500 Mio. €, was einem Wachstum von 6 bis 13 Prozent entspricht, zu erzielen. Das operative EBITA soll um 5 bis 14 Prozent auf 74 bis 80 Mio. € ansteigen. Der vollständige Bericht ist auf unserer Homepage unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/ veröffentlicht.



