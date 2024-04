Die Aktien-Rallye belastet den SAP Gewinn. Für das 1. Quartal schreibt man rote Zahlen nach umfassenden Rückstellungen für Entlassungen und aktienbasierte Mitarbeitervergütungen, die aus dem gestiegenen Kurs resultieren. Meta greift an. Man öffnet das Quest Betriebssystem für die Konkurrenz, um die Adaption der Headsets weltweit voranzutreiben und Apple in Schach zu halten. Kühne + Nagel startet optimistisch in das neue Jahr. Das Umfeld bleibt herausfordernd, aber der Logistikkonzern sucht das neue Gleichgewicht.Die freundliche Stimmung in Asien ...

