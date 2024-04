EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

OHB SE: Konzernabschluss 2023



23.04.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OHB SE: Konzernabschluss 2023 Gesamtleistung erreicht EUR 1.183 Mio.

Dividendenvorschlag beträgt EUR 0,60

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot schreitet planmäßig voran

Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erreichte im Geschäftsjahr 2023 eine Gesamtleistung von EUR 1.182,8 Mio. (Vorjahr: EUR 1.001,3 Mio.), der Umsatz veränderte sich auf EUR 1.047,8 Mio. (Vorjahr: EUR 944,5 Mio.). Das EBITDA betrug im Berichtsjahr EUR 162,1 Mio. (Vorjahr: EUR 99,3 Mio.), die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 13,7 % nach 9,9 % im Vorjahr. Das EBIT betrug EUR 125,0 Mio. (Vorjahr: EUR 63,2 Mio.). Die EBIT-Marge erhöhte sich damit von 6,3 % im Vorjahr auf 10,6 %. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden verschiedene Effekte (verzögerter Auftragseingang, inflationsbedingte Kostensteigerungen, sowie Transaktionskosten und weitere Einmaleffekte), die sich negativ auf die Profitabilität ausgewirkt haben, durch Neubewertungsmaßnahmen von Finanzinstrumenten im Beteiligungs- und Finanzanlagevermögen überkompensiert.



Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 wie im Vorjahr eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie vorschlagen.



Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. schreitet planmäßig voran. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen noch die investitionskontrollrechtlichen Freigaben von drei von zehn Ländern aus.



Im Segment SPACE SYSTEMS konnte sich OHB mit der Aufnahme in das Kernteam des Bieterkonsortiums für die zukünftige europäische Telekommunikationskonstellation IRIS2 und der Beauftragung zur Führung eines Konsortiums für die Entwicklung eines Frühwarn- und Verfolgungssystems für ballistische Flugkörper, im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich am Markt behaupten. Im europäischen Ausland nutzten Konzerngesellschaften weitere Wachstumschancen in ihren Kompetenzfeldern und nationalen Märkten. Das Segment AEROSPACE wird von den Ergebnissen des ESA Space Summit der im November 2023 stattgefunden hat profitieren, auf dem Entscheidungen zur Sicherung der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des europäischen Zugangs zum Weltraum getroffen wurden. Dazu zählen Maßnahmen im Ariane-Programm und die Öffnung des institutionellen Markts für kommerzielle Trägerraketen. Im Segment DIGITAL konnten vor allem im Anwendungsgebiet Erdbeobachtung weitere Aufträge generiert werden. Darüber hinaus wurde die verstärkte Nutzung von Synergieeffekten zwischen den Konzerngesellschaften des Segments im vergangenen Geschäftsjahr weiter vorangetrieben.



Der Auftragsbestand befindet sich mit EUR 1.749 Mio. (Vorjahr: EUR 1.875 Mio.) zum Bilanzstichtag weiterhin auf einem guten Niveau. Den Großteil des Auftragsbestands repräsentiert das Segment SPACE SYSTEMS mit einem Wert von EUR 1.455 Mio., der Auftragsbestand im Segment AEROSPACE beträgt EUR 158 Mio. und das Segment DIGITAL verfügt über einen Auftragsbestand in Höhe von EUR 135 Mio. Diese Werte gewährleisten für die Zukunft eine gute Planungssicherheit.



Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine konsolidierte Gesamtleistung zwischen EUR 1.300 Mio. und 1.400 Mio. Die operativen Ergebnisgrößen EBITDA-Marge und EBIT-Marge sollen, jeweils um Sondereffekte bereinigt, > 8,5 % bzw. > 6,0 % erreichen.



Der komplette Konzernjahresabschluss 2023 der OHB SE wird auf der heutigen in hybridem Format stattfindenden Bilanzpressekonferenz in Bremen und der sich anschließenden virtuellen Analystenkonferenz im Detail erläutert.



Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR 2020 2021 2022 2023 +/- 2022/2023 Umsatz 880.319 905.001 944.520 1.047.796 +11 % Gesamtleistung 901.431 916.547 1.001.276 1.182.845 +18 % EBITDA 77.024 83.618 99.282 162.119 +63 % EBIT 41.634 47.021 63.196 125.022 +98 % EBT 29.817 41.594 49.979 104.144 +108 % Konzern-jahresüberschuss 19.737 27.749 32.226 85.881 +166 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Jahresergebnis 20.869 27.498 32.242 71.287 +121 % Ergebnis je Aktie*)

in EUR 1,20 1,58 1,97 4,11 +109 % Dividende je Aktie**)

in EUR 0,43 0,48 0,60 0,60 0 % Finanzmittelbestand 91.968 96.618 106.110 141.126 +33 %

*) aus fortzuführenden Geschäftsbereichen, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist

**) 2023: Vorschlag an die Hauptversammlung







Kontakt:

Medienvertreter:

Marianne Radel

Unternehmenskommunikation

Tel: +49 421 2020 9159

E-Mail: marianne.radel@ohb.de





Investoren und Analysten:

Marcel Dietz

Investor Relations

Tel: +49 421 2020 6426

E-Mail: ir@ohb.de



23.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com