The following instruments on XETRA do have their first trading 23.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.04.2024Aktien1 CA5854671032 Melcor Developments Ltd.2 CA45790Y1043 Intellabridge Technology Corp.3 US6068272029 Mitsui & Co. Ltd. ADR4 US74726M5058 Qantas Airways Ltd. ADR5 US4510511060 Ibotta Inc.6 US9037421040 Ülker Bisküvi Sanayi A.S. ADR7 US09076G4010 Biophytis ADR8 US62844N4060 My Size Inc.9 CA69867J1057 Panther Minerals Inc.10 US7207952026 Pieris Pharmaceuticals Inc.11 GB00BSB7BS06 Pinewood Technologies Group PLC12 AU0000329302 Terra Metals Ltd.Anleihen/ETF1 XS2804679871 Achmea Bank N.V.2 XS2809222420 Carnival Corp.3 XS1507486584 European Investment Bank (EIB)4 FR001400PM68 Frankreich, Republik5 US38141GA872 The Goldman Sachs Group Inc.6 US38141GA955 The Goldman Sachs Group Inc.7 XS2584128776 Advanzia Bank S.A.8 XS2782775345 Ford Otomotiv Sanayi A.S.9 USY5S80VAB27 LG Electronics Inc.10 XS2801333530 Puma International Financing S.A.11 XS2793703500 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.12 US91282CKL45 United States of America13 XS2806449356 Boels Topholding B.V.14 LU1079841513 Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C15 IE000YGEAK03 WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF