MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Brenntag von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 99 auf 85 Euro gesenkt. 2024 werde für den Chemikalienhändler nicht einfach, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montagabend vorliegenden Studie. Der Experte erwartet einen verhaltenen Jahresstart. Die Nachfrage sollte sich nur leicht beleben, zudem dürfte sich das Unternehmen mit einem gewissen Preisdruck und Kostensteigerungen konfrontiert sehen. Dies gelte insbesondere für die Sparte Essentials. Insgesamt sei es schwierig, Argumente für eine überdurchschnittliche Bewertung der Aktien in den nächsten drei bis sechs Monaten zu finden./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 13:39 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A1DAHH0