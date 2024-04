Die Probleme bei Siemens Gamesa bleiben der Knackpunkt für die weitere Entwicklung von Siemens Energy. Während die Probleme bei einigen Turbinenplattformen das Windgeschäft weiter stark beeinträchtigen, gibt es nun auch gute Nachrichten. So wurde erstmals eine 14,7-Megawatt-Turbine in einem Offshore-Park installiert.Im Park Moray West in Schottland wurde die erste von 60 SG 14-222 DD Turbinen verbaut. Insgesamt soll der Windpark, der von Ocean Winds entwickelt wird, ein Volumen von 882 Megawatt ...

